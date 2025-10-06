Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему замену»
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 20:00 |
741
2

МАРКЕВИЧ: «Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему замену»

Мирон Богданович – об отсутствии Зинченко

06 октября 2025, 20:00 |
741
2 Comments
МАРКЕВИЧ: «Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему замену»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на травму лидера сборной Украины Александра Зинченко, который не поможет «сине-желтым» в матчах отбора на чемпионат мира 2026.

– Из-за травмы будет отсутствовать Александр Зинченко. Это проблема?

– Да. Это один из лидеров команды, и Сергею Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему равноценную замену.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

По теме:
ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
ВИДЕО. Игроки Шахтера присоединились к сборной Украины
ВИДЕО. Миколенко и Малиновский прибыли в расположение сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина Украина - Азербайджан Мирон Маркевич Александр Зинченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова
Футбол | 06 октября 2025, 18:17 0
«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова
«Он заслуживает похвалы». Тренер Порту высоко оценил игру Судакова

Франческо Фариоли отметил действия украинца в матче со своей командой

КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06 октября 2025, 07:59 1
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»

Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Футбол | 06.10.2025, 13:22
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бокс | 06.10.2025, 05:40
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ondu
Ну у нас очень много хрустальных игроков, которые ни в сборной, ни в клубе не могут нормально постоянно играть. Да и под руководством Сережи тоже никто играть не хочет.
Ответить
0
MIRRA
коли грають наші рагулі - постійно якісь "проблеми"... Чи то Франція, чи то Азербайджан.... За останні 20 років не пам'ятаю матча збірної, щоб експерти єдиноголосно сказали: "от цих ми зараз обіграємо на класі"...
Ответить
0
Популярные новости
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 20
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем