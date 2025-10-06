МАРКЕВИЧ: «Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему замену»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на травму лидера сборной Украины Александра Зинченко, который не поможет «сине-желтым» в матчах отбора на чемпионат мира 2026.

– Из-за травмы будет отсутствовать Александр Зинченко. Это проблема?

– Да. Это один из лидеров команды, и Сергею Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему равноценную замену.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.