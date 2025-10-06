ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
Судаков и Трубин уже в расположении команды
В сборную Украины, которая готовится к матчам отбора на чемпионат мира 2026, продолжают прибывать футболисты.
В расположение главной команды страны приехали лидеры «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые еще этой ночью играли в топовом матче с «Порту».
Приехал также и центрбек Александр Сваток, который днем ранее забил свой первый гол за американский «Остин» в МЛС.
Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.
ВИДЕО. Сразу после топового матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки
