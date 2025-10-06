Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 19:04 |
ВИДЕО. Сразу после топ-матча. В сборную Украины прибыли звездные игроки

Судаков и Трубин уже в расположении команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Георгий Судаков

В сборную Украины, которая готовится к матчам отбора на чемпионат мира 2026, продолжают прибывать футболисты.

В расположение главной команды страны приехали лидеры «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые еще этой ночью играли в топовом матче с «Порту».

Приехал также и центрбек Александр Сваток, который днем ранее забил свой первый гол за американский «Остин» в МЛС.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

