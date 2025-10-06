Украина в шестой раз сыграет против Исландии. Как играли раньше?
В этот раз сборные встретятся в отборочном матче к чемпионату мира
Украина в шестой раз сыграет против Исландии.
Произойдет это 10 октября в Рейкьявике, где украинская команда сыграет матч группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против исландцев.
Это будет шестая встреча между этими национальными сборными. В предыдущих пяти матчах Украина победила 2 раза, 1 раз – Исландия, еще 2 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 5-5.
Матчи между Украиной и Исландией
- 1999: КЧЕ, Украина – Исландия – 1:1 (В.Ващук)
- 1999: КЧЕ, Исландия – Украина – 0:1 (С.Ребров)
- 2016: КЧС, Украина – Исландия – 1:1 (А.Ярмоленко)
- 2017: КЧС, Исландия – Украина – 2:0
- 2024: КЧЕ, Украина – Исландия – 2:1 (В.Цыганков, М.Мудрик)
Напомним, после двух сыгранных туров в активе сборной Украины 1 набранное очко, Исландия имеет 3 очка.
