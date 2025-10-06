Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина в шестой раз сыграет против Исландии. Как играли раньше?
Сборная УКРАИНЫ
Украина в шестой раз сыграет против Исландии. Как играли раньше?

В этот раз сборные встретятся в отборочном матче к чемпионату мира

Украина в шестой раз сыграет против Исландии. Как играли раньше?
УАФ

Украина в шестой раз сыграет против Исландии.

Произойдет это 10 октября в Рейкьявике, где украинская команда сыграет матч группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2026 против исландцев.

Это будет шестая встреча между этими национальными сборными. В предыдущих пяти матчах Украина победила 2 раза, 1 раз – Исландия, еще 2 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 5-5.

Матчи между Украиной и Исландией

  • 1999: КЧЕ, Украина – Исландия – 1:1 (В.Ващук)
  • 1999: КЧЕ, Исландия – Украина – 0:1 (С.Ребров)
  • 2016: КЧС, Украина – Исландия – 1:1 (А.Ярмоленко)
  • 2017: КЧС, Исландия – Украина – 2:0
  • 2024: КЧЕ, Украина – Исландия – 2:1 (В.Цыганков, М.Мудрик)

Напомним, после двух сыгранных туров в активе сборной Украины 1 набранное очко, Исландия имеет 3 очка.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
