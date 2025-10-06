Трубин снова не пропустил за Бенфику. Сколько «сухих» матчей уже провел?

Анатолий Трубин отметился очередным матчем без пропущенных мячей.

В матче 8-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде сыграла вничью из Порту со счетом 0:0.

Этот матч стал для Трубина 8-м в сезоне и 46-м за Бенфику без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (46)

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 8

Другой украинский игрок Порту, Георгий Судаков, результативными действиями в матче против Порту не отличился.