Португалия06 октября 2025, 09:31 | Обновлено 06 октября 2025, 10:24
634
1
Трубин снова не пропустил за Бенфику. Сколько «сухих» матчей уже провел?
Украинский голкипер не позволил Порту одержать очередную победу
06 октября 2025, 09:31 | Обновлено 06 октября 2025, 10:24
634
Анатолий Трубин отметился очередным матчем без пропущенных мячей.
В матче 8-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде сыграла вничью из Порту со счетом 0:0.
Этот матч стал для Трубина 8-м в сезоне и 46-м за Бенфику без пропущенных мячей.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (46)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 8
Другой украинский игрок Порту, Георгий Судаков, результативными действиями в матче против Порту не отличился.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2025, 07:40 3
Киевляне сыграли вничью 1:1
Футбол | 05 октября 2025, 16:21 4
Олег Федорчук заявил, что не понимает присутствие в заявке «сине-желтых» Бущана
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Футбол | 06.10.2025, 09:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Зате Луня по три -чотири банки, будь ласка
Популярные новости
04.10.2025, 16:21
04.10.2025, 17:36 14
04.10.2025, 13:37 4
04.10.2025, 10:59 3
05.10.2025, 19:57 244
06.10.2025, 06:47 14
05.10.2025, 08:28 19
04.10.2025, 23:27 7