Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
Хавбек Динамо прокомментировал итоги матча с Металлистом 1925
Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал итоги поединка 8-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (1:1).
– Обидно снова играть вничью?
– Очень обидно. Хорошая команда, я считаю, что получилась хорошая игра, было много моментов. Конечно, снова нас подводит реализация, не забили свои моменты. Я считаю, что именно сегодня были очень хорошие моменты… Значит, нужно больше работать.
– Один забитый мяч в первом тайме, потом несколько нереализованных моментов – и затем «Металлист 1925» сравнял счет. Что, по твоему мнению, стало ключевым в том, что получился такой финальный результат?
– Как я уже сказал, не забили свои моменты. Я не скажу, что у них было особенно много таких хороших шансов. Но они воспользовались – один удар, один гол. Таким и получился счет.
– Впереди пауза на сборные. Какие дальнейшие планы?
– Готовиться к следующим играм. Будем делать выводы и работать над ошибками.
