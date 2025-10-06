Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал итоги поединка 8-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (1:1).

– Обидно снова играть вничью?

– Очень обидно. Хорошая команда, я считаю, что получилась хорошая игра, было много моментов. Конечно, снова нас подводит реализация, не забили свои моменты. Я считаю, что именно сегодня были очень хорошие моменты… Значит, нужно больше работать.

– Один забитый мяч в первом тайме, потом несколько нереализованных моментов – и затем «Металлист 1925» сравнял счет. Что, по твоему мнению, стало ключевым в том, что получился такой финальный результат?

– Как я уже сказал, не забили свои моменты. Я не скажу, что у них было особенно много таких хороших шансов. Но они воспользовались – один удар, один гол. Таким и получился счет.

– Впереди пауза на сборные. Какие дальнейшие планы?

– Готовиться к следующим играм. Будем делать выводы и работать над ошибками.