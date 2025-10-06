Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 октября 2025, 02:16
178
0

Ламин Ямаль и Вики Лопес связывает многолетняя дружба...

ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Вики Лопес

Журналистка The Athletic Лайя Сервельо Эрреро рассказала о лучшей подруге футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля и об их истории дружбы:

«Это фото стало символом дружбы между Ламином Ямалем и Вики Лопес – и напоминанием о той игривости, которую оба сохранили, поднимаясь на вершину футбола.

В ноябре прошлого года два игрока «Барселоны» получили награды как лучшие молодые футболисты Европы: Лопес выиграла Golden Girl, а Ямаль — Golden Boy. После церемонии они смеялись, изображая знаменитый мем со Спайдерменом. На недавней церемонии Ballon d’Or история повторилась — Лопес и Ямаль получили трофей Копа в своих категориях.

Их связывает не только карьера, но и схожий путь.

Лопес родилась в Мадриде в 2006 году, играла в уличном футболе с мальчишками и вдохновлялась Неймаром. В 15 лет дебютировала за «Madrid CFF», а уже в 16 перешла в «Барселону», став одной из первых девушек, поселившихся в Ла Масии.

Ямаль попал туда раньше – в 12 лет – и уже тогда был знаком с Вики по юношеским турнирам.

Оба имеют африканские корни и выросли в скромных районах – она из Вальекаса, он из Рокафонды. В детстве им пришлось быстро повзрослеть: Ямаль пережил развод родителей, а Лопес потеряла мать от рака. Футбол стал их спасением.

Обоих вдохновлял Неймар, оба любят играть на фланге и слушают dembow перед матчами. Их стиль – быстрый, радостный, наглый.

«Если нам весело – нас не остановить», – говорила Вики, и эти слова могли бы принадлежать и Ламину.

Лопес быстро стала частью звездной женской команды, где играет рядом с Алексией Путельяс и Айтаной Бонмати, а Ямаль – основным игроком мужской «Барселоны» и одной из самых ярких молодых звезд мира.

Сегодня они все так же близки. «Мы не общаемся каждый день, но я всегда смотрю его матчи, – сказала Вики. – Он сумасшедший, и я надеюсь, что останется таким надолго. Он мотивирует меня», – завершает свой рассказ издание The Athletic.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига lifestyle чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
