Хавбек ЛНЗ объяснил, за счет чего команда из Черкасс выиграла у Шахтера

Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло черкасской команде в 8-м туре УПЛ одержать сенсационную победу над «Шахтером» (4:1).

– Прежде всего, во время подготовки к матчу внимание сосредоточили на мотивационных моментах. Наш наставник Виталий Пономарев настраивал нас на то, что мы можем не только сыграть на равных с «горняками», но и победить. Также важно было за счет интенсивности осложнить номинальным хозяевам контроль мяча, а в переходной фазе, благодаря отборам и подборам, создавать предпосылки для контригры.

Конечно, учитывалось и то, что «горняки» будут находиться не в оптимальных физических кондициях после возвращения из еврокубкового матча в Шотландии. Логистика создает определенные сложности. Тем более, что у «Шахтера» довольно короткая скамейка запасных.

– Когда ты поверил, что противостояние на «Арене Львов» идет по сценарию ЛНЗ?

– После быстрого гола Кузика. Сложилось впечатление, что, хотя мы и играли в пять защитников, игроки донецкой команды не всегда были готовы к их активности. Главное было действовать на одном дыхании и не отдавать инициативу сопернику.

– Наверное, уверенность появилась в том, что добьетесь своего, после того как в середине второго тайма счет стал 2:0?

– Нет, только после того, как Рябов забил третий гол. Хотя, когда под занавес матча Назарина сократил отставание, то где-то немного занервничали. Все же раньше ЛНЗ не удавалось обыгрывать «Шахтер». Очень хотелось, как говорится, чтобы лед тронулся.

– Счет по игре?

– Да. В этом сезоне нас часто подводила реализация, из-за чего мы теряли очки. В этот раз, наконец, прорвало.