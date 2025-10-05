Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вступил в словесную перепалку с болельщиком после матча восьмого тура УПЛ, в котором встретились «Динамо» и «Металлист 1925».

В первом тайме «бело-синие» вышли вперед благодаря голу Назара Волошина, однако после перерыва «Металлист 1925» сумел избежать поражения – матч завершился со счетом 1:1.

После игры Александр подошел к фанатам, чтобы поблагодарить за поддержку и раздать пару автографов, однако наткнулся на агрессивного болельщика.

Между Караваевым и фанатом завязалась перепалка, которую игрок решил не развивать.

«Почему ты не идешь? Почему ты не идешь играть в футбол?», – говорил Караваев фанату.

ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ