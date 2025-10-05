Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 22:17 | Обновлено 05 октября 2025, 22:18
1580
6

Александра разозлило поведение болельщика

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев вступил в словесную перепалку с болельщиком после матча восьмого тура УПЛ, в котором встретились «Динамо» и «Металлист 1925».

В первом тайме «бело-синие» вышли вперед благодаря голу Назара Волошина, однако после перерыва «Металлист 1925» сумел избежать поражения – матч завершился со счетом 1:1.

После игры Александр подошел к фанатам, чтобы поблагодарить за поддержку и раздать пару автографов, однако наткнулся на агрессивного болельщика.

Между Караваевым и фанатом завязалась перепалка, которую игрок решил не развивать.

«Почему ты не идешь? Почему ты не идешь играть в футбол?», – говорил Караваев фанату.

Динамо Киев Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Александр Караваев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
MaximusOne
Ну до Караваєва нема питань, він на протязі всієї своєї кар'єри показував пристойний футбол, і навіть зараз в 33 років є одним з кращих в теперішньому Динамо.
Перший Серед Рівних
Фанатові треба було сказати: так давай поміняємся, я на твоє місце і з твоєю зарплатою, або дай мені спочатку 10 тис баксів на хабаря щоб вступити в школу Динамо.
Перший Серед Рівних
clown
