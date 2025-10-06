Стало известно состояние Михавко после жуткой травмы в матче Динамо

Украинский защитник Тарас Михавко получил жуткую травму в матче «Динамо» с «Кристал Пэлес» (0:2) и был заменен. В итоге игрок пропустил следующий матч киевлян против «Металлиста 1925».

По информации украинского журналиста Владимира Зверева, киевляне решили поберечь игрока и не выпустили на воскресный матч. Михавко уже прошел обследование – обошлось без сотрясения головного мозга – он готов играть.

Отмечается, что Михавко будет вызван в ряды сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2027 против Венгрии и Хорватии.

Ранее спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавка.