Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 20:53 | Обновлено 06 октября 2025, 21:43
Стало известно состояние Михавко после жуткой травмы в матче Динамо

Тарас восстанавливается и готовится сыграть за молодежную сборную Украины

Стало известно состояние Михавко после жуткой травмы в матче Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко

Украинский защитник Тарас Михавко получил жуткую травму в матче «Динамо» с «Кристал Пэлес» (0:2) и был заменен. В итоге игрок пропустил следующий матч киевлян против «Металлиста 1925».

По информации украинского журналиста Владимира Зверева, киевляне решили поберечь игрока и не выпустили на воскресный матч. Михавко уже прошел обследование – обошлось без сотрясения головного мозга – он готов играть.

Отмечается, что Михавко будет вызван в ряды сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2027 против Венгрии и Хорватии.

Ранее спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавка.

