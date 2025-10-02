Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о ситуации с заменой украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас»:

«То, как заменили Михавка, вызывает некоторые вопросы, но хорошо, что хотя бы сняли. Хотя и не с первого раза.

Неужели сразу не было понятно, что нужно применить concussion protocol и заменить Тараса? Почему игрока не обследовали в лежачем положении на спине, учитывая потенциальную травму шеи после такого сногсшибательного падения?

Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, которые давно применяют в Европе, но в украинских реалиях – это, пока, очень редко встречается.

В итоге, хорошо, что хоть сняли во второй раз после того, как Тарас попытался вернуться, но практически сразу попросил замену, имея огромный синяк на половине лба».

Напомним, в середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с соперником, но продолжил игру. Однако впоследствии стало очевидно, что центрбек нуждается в замене. Он ушел с поля на 29-й минуте, но замена была выполнена только на 34-й – в этот промежуток, а на 31-й минуте, киевляне пропустили гол, играя в меньшинстве.