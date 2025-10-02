Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Лига конференций
02 октября 2025, 20:48 |
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили

Дмитрий Бабелюк подверг критике медицинский и тренерский штаб столичного клуба

Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о ситуации с заменой украинского центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас»:

«То, как заменили Михавка, вызывает некоторые вопросы, но хорошо, что хотя бы сняли. Хотя и не с первого раза.

Неужели сразу не было понятно, что нужно применить concussion protocol и заменить Тараса? Почему игрока не обследовали в лежачем положении на спине, учитывая потенциальную травму шеи после такого сногсшибательного падения?

Это последствия отсутствия современных тренингов в украинских клубах и сборных по оказанию помощи на поле, которые давно применяют в Европе, но в украинских реалиях – это, пока, очень редко встречается.

В итоге, хорошо, что хоть сняли во второй раз после того, как Тарас попытался вернуться, но практически сразу попросил замену, имея огромный синяк на половине лба».

Напомним, в середине первого тайма Тарас Михавко получил травму после столкновения головами с соперником, но продолжил игру. Однако впоследствии стало очевидно, что центрбек нуждается в замене. Он ушел с поля на 29-й минуте, но замена была выполнена только на 34-й – в этот промежуток, а на 31-й минуте, киевляне пропустили гол, играя в меньшинстве.

По теме:
ВИДЕО. Кристал Пэлас остался доигрывать матч ЛК с Динамо в меньшинстве
ФОТО. Ошибка Бражко: лицо и эмоции Шовковского после гола в ворота Динамо
ФОТО. Как Шахтер прибыл на стадион на игру Лиги конференций с Абердином
Дмитрий Бабелюк Динамо Киев травма Кристал Пэлас Лига конференций Тарас Михавко
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
xyz0
шовковський аут вже! скільки ти будеш мучив вболівальників!!!!
