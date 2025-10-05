250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Победа над Брентфордом стала знаковой для наставника Манчестер Сити
Пеп Гвардиола одержал 250 победу в АПЛ.
В матче 7-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде обыграл Брентфорд со счетом 1:0.
Эта победа стала для кормчего горожан Пепа Гвардиолы 250-ю в АПЛ.
Для этого испанскому специалисту понадобилось 349 матчей (было еще 50 ничьих и 49 поражений), что является новым рекордом АПЛ по наименьшему количеству поединков, необходимых для 250 побед.
Тренеры АПЛ с наименьшим количеством матчей, необходимых для 250 побед в чемпионате
- 349 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 404 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
- 423 – Арсен Венгер (Арсенал)
New record 🆕— Premier League (@premierleague) October 5, 2025
No manager has reached 250 Premier League wins quicker than Pep Guardiola pic.twitter.com/gaZaJtIFIG
