  4. 250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого
Англия
05 октября 2025, 21:12 | Обновлено 05 октября 2025, 21:17
250 побед в АПЛ. Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров достиг этого

Победа над Брентфордом стала знаковой для наставника Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine.Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола одержал 250 победу в АПЛ.

В матче 7-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде обыграл Брентфорд со счетом 1:0.

Эта победа стала для кормчего горожан Пепа Гвардиолы 250-ю в АПЛ.

Для этого испанскому специалисту понадобилось 349 матчей (было еще 50 ничьих и 49 поражений), что является новым рекордом АПЛ по наименьшему количеству поединков, необходимых для 250 побед.

Тренеры АПЛ с наименьшим количеством матчей, необходимых для 250 побед в чемпионате

  • 349 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 404 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 423 – Арсен Венгер (Арсенал)
Брентфорд – Ман Сити – 0:1. Гол Холанда, травма Ярмолюка. Видео гола, обзор
Холанд забил уже 21 гол в Лондоне в матчах АПЛ
Травма Ярмолюка. Эти пчелы не кусаются: гол Холанда принес победу Ман Сити
