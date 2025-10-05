«Перепробовали все». Флик прокомментировал разгромное поражение от Севильи
Немецкий специалист считает хорошей игру каталонцев во втором тайме
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о крупном поражении от «Севильи». Сине-гранатовые проиграли в матче 8-го тура испанской Ла Лиги со счетом 1:4.
По словам немецкого специалиста, все должны отнестись к результату позитивно. Он признался, что остался доволен реакцией подопечных во втором тайме.
«Мы хорошая команда… Я не думаю, что проблема в схеме или стратегии. Мы допустили серьезные ошибки. Мы всегда играем одинаково. Сегодня мы можем говорить о многом. Наша игра в первом тайме хорошей не была. Во втором – да, мы хорошо отреагировали… Мы проиграли, мы принимаем это, но мы вернемся. Мы должны сохранить эту энергию и злость до конца сезона», – передает слова 60-летнего специалиста пресс-служба каталонского клуба.
Флик добавил, что сегодня тренерский штаб и игроки перепробовали все, но результата не достигли.
«Севилья» забила два мяча в первом тайме и два – после перерыва. Автором единственного мяча у «Барселоны» стал Маркус Рэшфорд. После восьми матчей текущего сезона испанского чемпионата каталонцы расположились на второй строчке турнирной таблицы (19 очков), севильцы занимают пятое место (13 очков).
