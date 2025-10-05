Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Перепробовали все». Флик прокомментировал разгромное поражение от Севильи
Испания
«Перепробовали все». Флик прокомментировал разгромное поражение от Севильи

Немецкий специалист считает хорошей игру каталонцев во втором тайме

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о крупном поражении от «Севильи». Сине-гранатовые проиграли в матче 8-го тура испанской Ла Лиги со счетом 1:4.

По словам немецкого специалиста, все должны отнестись к результату позитивно. Он признался, что остался доволен реакцией подопечных во втором тайме.

«Мы хорошая команда… Я не думаю, что проблема в схеме или стратегии. Мы допустили серьезные ошибки. Мы всегда играем одинаково. Сегодня мы можем говорить о многом. Наша игра в первом тайме хорошей не была. Во втором – да, мы хорошо отреагировали… Мы проиграли, мы принимаем это, но мы вернемся. Мы должны сохранить эту энергию и злость до конца сезона», – передает слова 60-летнего специалиста пресс-служба каталонского клуба.

Флик добавил, что сегодня тренерский штаб и игроки перепробовали все, но результата не достигли.

«Севилья» забила два мяча в первом тайме и два – после перерыва. Автором единственного мяча у «Барселоны» стал Маркус Рэшфорд. После восьми матчей текущего сезона испанского чемпионата каталонцы расположились на второй строчке турнирной таблицы (19 очков), севильцы занимают пятое место (13 очков).

Барселона потерпела крупнейшее поражение от Севильи за 19 лет
Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Оксана Баландина Источник: ФК Барселона
