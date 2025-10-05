ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
В конце игры 8-го тура УПЛ команды обменялись голами – на мяч Егора ответил Проспер Оба
5 октября черкасский ЛНЗ одержал разгромную и сенсационную победу над донецким Шахтером в матче восьмого тура УПЛ 2025/26.
В конце встречи команды успели забить по одному голу и установить окончательный счет – 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вначале на 85-й минуте хавбек горняков Егор Назарина поразил ворота соперников дальним ударом со штрафного, сократив отставание подопечных Арды Турана.
Однако камбека не получилось. Уже на 89-й Проспер Оба воспользовался дикой ошибкой капитана Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко и забил четвертый мяч для ЛНЗ.
ЛНЗ впервые в истории переиграл Шахтер. Коллектив Виталия Пономарева нанес горнякам первое поражение в сезоне.
❗️ ВИДЕО. 4:1 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ГОЛ! 1:3 Назарина, 85 мин.
👏 ЄГОР НАЗАРИНА 🧡#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/U7MNok6GLW— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 5, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новые подробности трансфера украинца из Борнмута в парижский клуб
Себастьян Фундора – о планах на будущее
Матвієнко грав так як завжди.
Заслуговує приз "ЛЕВ матчу".