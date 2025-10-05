ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко

5 октября черкасский ЛНЗ одержал разгромную и сенсационную победу над донецким Шахтером в матче восьмого тура УПЛ 2025/26.

В конце встречи команды успели забить по одному голу и установить окончательный счет – 4:1.

Вначале на 85-й минуте хавбек горняков Егор Назарина поразил ворота соперников дальним ударом со штрафного, сократив отставание подопечных Арды Турана.

Однако камбека не получилось. Уже на 89-й Проспер Оба воспользовался дикой ошибкой капитана Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко и забил четвертый мяч для ЛНЗ.

ЛНЗ впервые в истории переиграл Шахтер. Коллектив Виталия Пономарева нанес горнякам первое поражение в сезоне.

❗️ ВИДЕО. 4:1 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко

ГОЛ! 1:3 Назарина, 85 мин.