ВИДЕО. Кухаревич снова отличился за Слован. Сколько уже голов у форварда?

Николай реализовал возможность в матче Кубка Словакии
24-летний украинский нападающий «Слована», Николай Кухаревич, записал на свой счет забитый мяч в матче Кубка Словакии против клуба «Пьештяны».
Нападающий на 29-й минуте довёл счёт до разгрома, оформив третий гол в поединке.
Первый тайм встречи завершился успешно для «Слована» – 3:0 в пользу команды из Братиславы.
Этот матч стал для Кухаревича 16-м в сезоне – на счету украинского форварда восемь забитых мячей за «Слован».
Кубок Словакии. 1/32 финала, 5 октября
«Пьештяны» – «Слован» – 0:3 (первый тайм)
Голы: Вайсс, 8, Мак, 27, Кухаревич, 29
