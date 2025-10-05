Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 октября 2025, 17:12 | Обновлено 05 октября 2025, 17:29
ВИДЕО. Кухаревич снова отличился за Слован. Сколько уже голов у форварда?

Николай реализовал возможность в матче Кубка Словакии

ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий «Слована», Николай Кухаревич, записал на свой счет забитый мяч в матче Кубка Словакии против клуба «Пьештяны».

Нападающий на 29-й минуте довёл счёт до разгрома, оформив третий гол в поединке.

Первый тайм встречи завершился успешно для «Слована» – 3:0 в пользу команды из Братиславы.

Этот матч стал для Кухаревича 16-м в сезоне – на счету украинского форварда восемь забитых мячей за «Слован».

Кубок Словакии. 1/32 финала, 5 октября

«Пьештяны» – «Слован» – 0:3 (первый тайм)

Голы: Вайсс, 8, Мак, 27, Кухаревич, 29

