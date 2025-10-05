ФОТО. Забил гол: Ванат признан лучшим игроком матча Жирона – Валенсия

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат став лучшим игроком матча (MVP) 8-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1). Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте испанского клуба.

23-летний форвард вышел в стартовом составе команды и записал на свой счет гол на 18-й минуте встречи.

В текущем сезоне Ванат провел 5 матчей за «Жирону», отметившись двумя забитыми мячами. После восьми туров испанского чемпионата жиронцы идут на 16-ом месте турнирной таблицы, в их активе 6 очков.

В сентябре 2025 года игрок перебрался в «Жирону», подписав пятилетний контракт. Дебютировал 14 сентября в матче 4-го тура испанской Ла Лиги против «Сельты» (1:1), выйдя в старте. На 12-й минуте матча украинец забил дебютный гол за клуб.