5 октября в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги: «Динамо» – «Металлист 1925».

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев, за которых отличился вингер Назар Волошин.

На 30-й минуте матча «Динамо» осталось без центрального защитника Кристиана Биловара, который не смог продолжить игру из-за травмы.

Александр Шовковский был вынужден экстренно заменить Кристиана 19-летним защитником Владиславом Захарченко.

ФОТО. Экстренная замена. Динамо потеряло центрального защитника