ФОТО. Экстренная замена. Динамо потеряло центрального защитника
Кристиан Биловар из-за повреждения покинул поле
5 октября в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги: «Динамо» – «Металлист 1925».
Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев, за которых отличился вингер Назар Волошин.
На 30-й минуте матча «Динамо» осталось без центрального защитника Кристиана Биловара, который не смог продолжить игру из-за травмы.
Александр Шовковский был вынужден экстренно заменить Кристиана 19-летним защитником Владиславом Захарченко.
