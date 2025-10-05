ФОТО. Экстренная замена. Динамо потеряло центрального защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 16:35 | Обновлено 05 октября 2025, 16:45
Кристиан Биловар из-за повреждения покинул поле

Sport.ua. Кристиан Биловар

5 октября в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» проходит центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги: «Динамо» – «Металлист 1925».

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев, за которых отличился вингер Назар Волошин.

На 30-й минуте матча «Динамо» осталось без центрального защитника Кристиана Биловара, который не смог продолжить игру из-за травмы.

Александр Шовковский был вынужден экстренно заменить Кристиана 19-летним защитником Владиславом Захарченко.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
