5 октября в 15:30 начался поединок между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». Матч проходит в рамках 8-го тура УПЛ.

Местом проведения встречи стал «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Киевляне ещё до перерыва открыли счет, огорчив болельщиков харьковского клуба. Автором первого гола в матче стал Назар Волошин, который на 36-й минуте точно пробил из-за пределов штрафной.

ВИДЕО. Из-за пределов штрафной: Волошин вывел Динамо вперед