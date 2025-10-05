Украина. Премьер лига05 октября 2025, 16:11 | Обновлено 05 октября 2025, 16:30
ВИДЕО. Из-за пределов штрафной: Волошин вывел Динамо вперед
«Металлист 1925» не удержал ворота сухими
5 октября в 15:30 начался поединок между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». Матч проходит в рамках 8-го тура УПЛ.
Местом проведения встречи стал «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Киевляне ещё до перерыва открыли счет, огорчив болельщиков харьковского клуба. Автором первого гола в матче стал Назар Волошин, который на 36-й минуте точно пробил из-за пределов штрафной.
