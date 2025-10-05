Ротань отреагировал на вызов Велетня в сборную Украины

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань после уверенной победы над СК «Полтава» (4:0) в 8-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитника команды Владислава Велетня.

Как отметил специалист, 23-летний футболист заслужил этот вызов благодаря своему упорному труду и отдаче на тренировках. Наставник житомирского клуба подчеркнул, что игрок заслуживает на комплименты.

«И самый главный комплимент на сегодняшний день – мы имеем то, что его вызывают в сборную, насколько я знаю. Это уж очень классно. Я считаю, что как раз своим трудом Влад заслуживает этого вызова», – передает слова Ротаня YouTube-канал «Полесья».

Тренер также пожелал своему подопечному помочь национальной команде.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозаявил Велетня в ряды национальной команды. Для вингера этот вызов дебютный.

Велетень в сезоне-2025/26 сыграл в девяти матчах, в которых отличился двумя голами.

Сбор национальной команды начнется в понедельник, 6 октября, в Польше. 10 октября в отборе к чемпионату мира 2026 украинцы сыграют против исландцев, а 13 октября встретится со сборной Азербайджана.