Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань отреагировал на вызов Велетня в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
05 октября 2025, 16:43 |
125
0

Ротань отреагировал на вызов Велетня в сборную Украины

Тренер Полесья пожелал своему подопечному помочь национальной команде

05 октября 2025, 16:43 |
125
0
Ротань отреагировал на вызов Велетня в сборную Украины
YouTube-канал «Полесья». Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань после уверенной победы над СК «Полтава» (4:0) в 8-м туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) прокомментировал вызов в сборную Украины полузащитника команды Владислава Велетня.

Как отметил специалист, 23-летний футболист заслужил этот вызов благодаря своему упорному труду и отдаче на тренировках. Наставник житомирского клуба подчеркнул, что игрок заслуживает на комплименты.

«И самый главный комплимент на сегодняшний день – мы имеем то, что его вызывают в сборную, насколько я знаю. Это уж очень классно. Я считаю, что как раз своим трудом Влад заслуживает этого вызова», – передает слова Ротаня YouTube-канал «Полесья».

Тренер также пожелал своему подопечному помочь национальной команде.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозаявил Велетня в ряды национальной команды. Для вингера этот вызов дебютный.

Велетень в сезоне-2025/26 сыграл в девяти матчах, в которых отличился двумя голами.

Сбор национальной команды начнется в понедельник, 6 октября, в Польше. 10 октября в отборе к чемпионату мира 2026 украинцы сыграют против исландцев, а 13 октября встретится со сборной Азербайджана.

По теме:
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Украинский тренер раскритиковал Реброва: «Очень много вопросов»
Владислав Велетень Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Оксана Баландина Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 04 октября 2025, 16:21 0
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине

Трофей тысячника в Китае разыграют Линда Носкова и Аманда Анисимова

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

Кривбасс – Кудровка – 3:1. Безумный гол с центром поля. Видеообзор
Футбол | 05.10.2025, 15:33
Кривбасс – Кудровка – 3:1. Безумный гол с центром поля. Видеообзор
Кривбасс – Кудровка – 3:1. Безумный гол с центром поля. Видеообзор
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Футбол | 05.10.2025, 08:07
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем