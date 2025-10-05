Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель Месси оформил 101 голевое действие за Интер Майями
Major League Soccer
05 октября 2025, 13:09 |
121
0

Лионель Месси оформил 101 голевое действие за Интер Майями

Аргентинец сделал три асиста в матче с Нью-Ингленд Революшн

05 октября 2025, 13:09 |
121
0
Лионель Месси оформил 101 голевое действие за Интер Майями
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке регулярного чемпионата МЛС Интер Майями на своем поле со счетом 4:1 обыграл Нью-Ингленд Революшн. В этом матче три результативные передачи отдал Лионель Месси.

Теперь на счету аргентинца 101 результативное действие за Интер Майями. Месси забил 66 голов и сделал 35 результативных передач. Для этого аргентинцу понадобилось 80 матчей.

В текущем сезоне МЛС в активе Лионеля Месси 41 результативное действие: 24 гола и 17 ассистов.

Результативные действия Лионеля Месси:

  • Барселона – 778 матчей, 672 гола, 303 ассиста
  • Интер Майями – 80 матчей, 66 голов, 35 ассистов
  • ПСЖ – 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов

По теме:
ВИДЕО. После дня рожденья. Игрок сборной Украины впервые забил в MLS
MLS: Филадельфия – чемпион, гол Сватка, матч Чеберко
Месси стал 2-м в истории МЛС с 40+ голевыми действиями в одном сезоне
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси статистика Интер Майами
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
Футбол | 04 октября 2025, 22:27 3
Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины

Владислав Велетень присоединитися к национальной команде

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 2
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05.10.2025, 10:27
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04.10.2025, 13:37
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»
Футбол | 05.10.2025, 12:32
Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»
Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 31
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 17
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем