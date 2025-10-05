Major League Soccer05 октября 2025, 13:09 |
Лионель Месси оформил 101 голевое действие за Интер Майями
Аргентинец сделал три асиста в матче с Нью-Ингленд Революшн
05 октября 2025, 13:09
В поединке регулярного чемпионата МЛС Интер Майями на своем поле со счетом 4:1 обыграл Нью-Ингленд Революшн. В этом матче три результативные передачи отдал Лионель Месси.
Теперь на счету аргентинца 101 результативное действие за Интер Майями. Месси забил 66 голов и сделал 35 результативных передач. Для этого аргентинцу понадобилось 80 матчей.
В текущем сезоне МЛС в активе Лионеля Месси 41 результативное действие: 24 гола и 17 ассистов.
Результативные действия Лионеля Месси:
- Барселона – 778 матчей, 672 гола, 303 ассиста
- Интер Майями – 80 матчей, 66 голов, 35 ассистов
- ПСЖ – 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов
