Лионель Месси оформил 101 голевое действие за Интер Майями

В поединке регулярного чемпионата МЛС Интер Майями на своем поле со счетом 4:1 обыграл Нью-Ингленд Революшн. В этом матче три результативные передачи отдал Лионель Месси.

Теперь на счету аргентинца 101 результативное действие за Интер Майями. Месси забил 66 голов и сделал 35 результативных передач. Для этого аргентинцу понадобилось 80 матчей.

В текущем сезоне МЛС в активе Лионеля Месси 41 результативное действие: 24 гола и 17 ассистов.

Результативные действия Лионеля Месси: