Дэвид БЕКХЭМ: «Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами»

Совладелец Интера Майами Дэвид Бекхэм после победы команды над Ванкувер Вайткепс (3:1) в финале Кубка МЦС оценил вклад Лионеля Месси в получение трофея.

«Это было невероятное путешествие. Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами. Его жена и дети любят Майами, но он пришел сюда, чтобы выиграть. Именно таков его путь.

Он хочет побеждать. У него есть преданность, лояльность, которую он проявляет к своим партнерам по команде, городу, клубу. Лео – победитель. Все очень просто», – сказал Бекхэм.

Месси завоевал 48-й трофей в карьере. Он является абсолютным рекордсменом по этому показателю. Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, с момента основания в 2018 году выиграл уже четвертый трофей.