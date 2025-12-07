Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дэвид БЕКХЭМ: «Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами»
Major League Soccer
07 декабря 2025, 16:13 |
Дэвид БЕКХЭМ: «Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами»

Дэвид расхвалил аргентинскую легенду

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Совладелец Интера Майами Дэвид Бекхэм после победы команды над Ванкувер Вайткепс (3:1) в финале Кубка МЦС оценил вклад Лионеля Месси в получение трофея.

«Это было невероятное путешествие. Месси здесь не просто, чтобы наслаждаться жизнью в Майами. Его жена и дети любят Майами, но он пришел сюда, чтобы выиграть. Именно таков его путь.

Он хочет побеждать. У него есть преданность, лояльность, которую он проявляет к своим партнерам по команде, городу, клубу. Лео – победитель. Все очень просто», – сказал Бекхэм.

Месси завоевал 48-й трофей в карьере. Он является абсолютным рекордсменом по этому показателю. Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, с момента основания в 2018 году выиграл уже четвертый трофей.

Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий
