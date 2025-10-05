Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925

После поражения в Лиге конференций от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2, сегодня «Динамо» ждет стратегически важный поединок в чемпионате против «Металлиста 1925», который отстает от киевлян в турнирной таблице всего на одно очко.

Свой прогноз на этот матч эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Олег, после неудачного матча в Лиге конференций против английского «Кристал Пэлас» «Динамо» ждет еще один сложный поединок, теперь в чемпионате против «Металлиста 1925».

– Однозначно, киевлянам будет непросто, так как им предстоит переезд из Польши в Киев, причем, автобусом. Тем более и моральное состояние команды не на высшем уровне. Если «Металлист 1925», который в последних пяти матчах добыл четыре победы и сыграл вничью с «Шахтером», этим воспользуется, то для них может быть и не только ничья.

– То есть, «Динамо» имеет все шансы в четвертый раз кряду не выиграть в чемпионате?

– Я этого не исключаю. Харьковчане пребывают в лучшем положении.

– Тогда каким будет ваш прогноз на матч «Динамо» – «Металлист 1925»?

– Хочется верить, что динамовцы победят, но я думаю, что будет ничья. Счет? 1:1.