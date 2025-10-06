Украинский тренер: «Эти матчи показали, что он не готов играть за сборную»

Известный украинский тренер Олег Федорчук заявил, что Владимир Бражко не готов играть в основном составе национальной сборной Украины.

‒ У вас еще есть вопросы относительно кого-то из имеющихся игроков?

‒ По Бражку. Матчи с Карпатами (3:3) и Кристал Пелас (0:2) показали, что он не в тех кондициях, на мой взгляд, чтобы играть в основе сборной, – сказал специалист.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.