Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег ШАНДРУК: «Благодарен болельщикам, которые поддерживали нас в Кишиневе»
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 12:43
Олег ШАНДРУК: «Благодарен болельщикам, которые поддерживали нас в Кишиневе»

Олег Шандрук рассказал о контрольном матче против Зимбру

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук рассказал о контрольном матче против Зимбру, в котором «волки» сыграли в результативную ничью (1:1).

– Хочу поблагодарить команду Зимбру за хороший прием, за хороший спарринг, за хорошую атмосферу. Благодарен болельщикам, которые поддерживали нас в Кишиневе. К сожалению, не все игроки смогли сыграть против Зимбра. Часть футболистов остались в Ровном восстанавливаться. Игорь Харатин и Роман Гончаренко были с командой, но мы тоже дали им возможность отдохнуть. Уже в Киеве все вместе приступим к подготовке к следующему матчу чемпионата.

В Кишиневе свой шанс получили молодые футболисты. Кто больше времени сыграл, кто меньше. Но все молодцы. Основное, что играли смело. Это важно. И довольно организованно сыграли. Поэтому я бы положительно оценил их выступление сегодня.

Сегодня на трибунах мы увидели немало украинцев. Чувствовали их поддержку. Словом - Украина - и этого достаточно, чтобы понять, что наших болельщиков в Молдове очень много, – сказал Шандрук.

Олег Шандрук Зимбру Кишинев Верес Ровно контрольные матчи УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
