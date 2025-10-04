Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Столкновение лбами. Аталанта и Комо не нашли сильнейшего
Чемпионат Италии
Аталанта
04.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
Комо
Италия
ВИДЕО. Столкновение лбами. Аталанта и Комо не нашли сильнейшего

В последнем матче игрового дня в Серии А была расписана ничья

ВИДЕО. Столкновение лбами. Аталанта и Комо не нашли сильнейшего
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 октября был сыгран последний матч игрового дня шестого тура Серии А.

«Аталанта» на своем стадионе «Gewiss Stadium» в Бергамо принимала клуб «Комо» из одноимённого города.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако на большее их не хватило. После 20-й минуты счет оставался равным до финального свистка – 1:1.

После ничьей в турнирной таблице оба клуба находятся рядом: «Аталанта» – шестая (10 очков), «Комо» – седьмое (9 очков).

Серия А. 6-й тур, 4 октября

«Аталанта» – «Комо» – 1:1

Голы: Самарджич, 6 – Перроне, 19

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Максимо Перроне (Комо).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта), асcист Эдерсон.
Аталанта Комо чемпионат Италии по футболу Серия A
