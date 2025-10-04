ВИДЕО. Столкновение лбами. Аталанта и Комо не нашли сильнейшего
В последнем матче игрового дня в Серии А была расписана ничья
Вечером 4 октября был сыгран последний матч игрового дня шестого тура Серии А.
«Аталанта» на своем стадионе «Gewiss Stadium» в Бергамо принимала клуб «Комо» из одноимённого города.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако на большее их не хватило. После 20-й минуты счет оставался равным до финального свистка – 1:1.
После ничьей в турнирной таблице оба клуба находятся рядом: «Аталанта» – шестая (10 очков), «Комо» – седьмое (9 очков).
Серия А. 6-й тур, 4 октября
«Аталанта» – «Комо» – 1:1
Голы: Самарджич, 6 – Перроне, 19
The points are shared in #AtalantaComo 🤝 pic.twitter.com/zXo2geqFNP— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 4, 2025
События матча
