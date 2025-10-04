Защитник Шахтера вызван в сборную Грузии на отборочные матчи ЧМ-2026
Грузинские футболисты встретятся с Испанией и Турцией в рамках квалификации ЧМ-2026
Защитник футбольного клуба «Шахтер» Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии, сообщается в Telegram-канале дончан.
Грузинские футболисты встретятся с Испанией и Турцией в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года, встречи запланированы на 11 и 14 октября. В состав национальной команды вошел Гиорги Гочолеишвили, который выступает за немецкий «Гамбург» на правах аренды, а также Георгий Цитаишвили, который играет за французский «Мец» на правах аренды из киевского «Динамо».
Подготовка сборной Украины стартует в понедельник, 6 октября, в Польше. Подопечные Сергея Реброва проведут матчи отборочного турнира первенства мира следующего года.
Так, 10 октября «сине-желтые» в Рейкьявике встретятся со сборной Исландии (стартовый свисток прозвучит в 21:45), 13 октября примут в Кракове азербайджанскую команды, начало матча – в 21:45.
Ранее стало известно, что полузащитник житомирского «Полесья» Владислав Велетень довызван в сборную Украины. Футболист будет фигурировать в заявке на матчи на матчи с Исландией и Азербайджаном.
