Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины

Вингер житомирского «Полесья» Владислав Велетень довызван в сборную Украины. Об этом сообщает Динамомания.

По информации источника, 23-летний футболист довызван на матчи с Исландией (10 октября) и Азербайджаном (13 октября), которые состоятся в рамка квалификации чемпионата мира.

В текущем сезоне Владислалв Велетень провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. В составе сборной футболист житомирского клуба не провел ни одного матча.

Ранее была оглашена заявка сборной Украины на игры с Исландией и Азербайджаном.