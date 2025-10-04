Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 22:27
Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины

Владислав Велетень присоединитися к национальной команде

ФК Полесье. Владислав Велетень

Вингер житомирского «Полесья» Владислав Велетень довызван в сборную Украины. Об этом сообщает Динамомания.

По информации источника, 23-летний футболист довызван на матчи с Исландией (10 октября) и Азербайджаном (13 октября), которые состоятся в рамка квалификации чемпионата мира.

В текущем сезоне Владислалв Велетень провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. В составе сборной футболист житомирского клуба не провел ни одного матча.

Ранее была оглашена заявка сборной Украины на игры с Исландией и Азербайджаном.

Владислав Велетень Полесье Житомир сборная Украины по футболу Динамо Киев сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Украина - Азербайджан
Даниил Кирияка Источник: Динамомания
