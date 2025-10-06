Флик дал совет Хави, какой клуб ему нужно тренировать

Наставник каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик дал совет испанцу Хави – «легенде» сине-гранатовых и бывшему тренеру клуба.

По информации испанских СМИ, Флик и Хави поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Отмечается, что интерес к Хави проявляет «Манчестер Юнайтед», который может вскоре уволить Рубена Аморима. Флик считает, что «МЮ» будет отличным местом для Хави и посоветовал ему выбрать английский гранд.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.