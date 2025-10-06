Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик дал совет Хави, какой клуб ему нужно тренировать
Испания
06 октября 2025, 04:05 |
120
1

Флик дал совет Хави, какой клуб ему нужно тренировать

Ганс-Дитер видит испанца в «Манчестер Юнайтед»

06 октября 2025, 04:05 |
120
1 Comments
Флик дал совет Хави, какой клуб ему нужно тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик дал совет испанцу Хави – «легенде» сине-гранатовых и бывшему тренеру клуба.

По информации испанских СМИ, Флик и Хави поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Отмечается, что интерес к Хави проявляет «Манчестер Юнайтед», который может вскоре уволить Рубена Аморима. Флик считает, что «МЮ» будет отличным местом для Хави и посоветовал ему выбрать английский гранд.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

По теме:
ФОТО. Жена Зинченко показала свой сентябрь. Много милоты и стиля
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
ФОТО. Гвардиола пригласит на ужин Фергюсона и Венгера. Вот почему
Ханс-Дитер Флик Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05 октября 2025, 07:56 0
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче

Владислав забил в ворота «Валенсии»

«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
Футбол | 05 октября 2025, 23:09 7
«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба
«В Динамо творится беспорядок». Сабо высказался о последних неудачах клуба

Легендарный динамовец переживает за родной клуб

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 04:43
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Шось по ходу Хаві тебе скоріше замінить, ніж Аморіма.
Ответить
0
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем