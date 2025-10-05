Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Испания
05 октября 2025, 07:56 | Обновлено 05 октября 2025, 07:57
Владислав забил в ворота «Валенсии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 октября в матче 8-го тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Валенсию» на стадионе «Муниципаль де Монтиливи».

Победу во встрече одержали каталонцы – 2:1. Автором первого гола в матче стал украинец Владислав Ванат, который отличился на 18-й минуте.

Пресс-служба «Жироны» посвятила Ванату отдельный пост в социальной сети Х.

«😍 Кричи громко, Ванат!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ванат забил свой второй гол за новый клуб, а «Жирона» наконец выиграла свой первый матч в сезоне.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
