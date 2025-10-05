4 октября в матче 8-го тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Валенсию» на стадионе «Муниципаль де Монтиливи».

Победу во встрече одержали каталонцы – 2:1. Автором первого гола в матче стал украинец Владислав Ванат, который отличился на 18-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба «Жироны» посвятила Ванату отдельный пост в социальной сети Х.

«😍 Кричи громко, Ванат!», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ванат забил свой второй гол за новый клуб, а «Жирона» наконец выиграла свой первый матч в сезоне.

ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче