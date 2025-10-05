ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Владислав забил в ворота «Валенсии»
4 октября в матче 8-го тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Валенсию» на стадионе «Муниципаль де Монтиливи».
Победу во встрече одержали каталонцы – 2:1. Автором первого гола в матче стал украинец Владислав Ванат, который отличился на 18-й минуте.
Пресс-служба «Жироны» посвятила Ванату отдельный пост в социальной сети Х.
«😍 Кричи громко, Ванат!», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ванат забил свой второй гол за новый клуб, а «Жирона» наконец выиграла свой первый матч в сезоне.
😍 Crida'l ben fort, Vanat! pic.twitter.com/NWYcoL2Lcg— Girona FC (@GironaFC) October 4, 2025
