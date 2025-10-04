ВИДЕО. Снова забил. Кейн проводит 10-й матч в сезоне: сколько уже голов?
Его просто не остановить
4 октября в 19:30 стартовал матч шестого тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией».
Уже на 15-й секунде встречи на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте счет был открыт – автором гола стал вингер «Баварии» Луис Диас.
Вскоре преимущество мюнхенцев удвоил английский форвард Гарри Кейн, который в каждом матче этого сезона отмечается результативным действием.
Этот поединок стал для Кейна десятым в сезоне – на счету нападающего 18 голов и три ассиста, однако к концу игры с «Айнтрахтом» статистика может измениться.
Статистика Кейна в 10 матчах сезона:
- Гол: «Штутгарт» – «Бавария» – 1:2
- Хет-трик: «Бавария» – «РБ Лейпциг» – 6:0
- Дубль: «Веен» – «Бавария» – 2:3
- Два ассиста: «Аугсбург» – «Бавария» – 2:3
- Дубль и ассист: «Бавария» – «Гамбург» – 5:0
- Дубль: «Бавария» – «Челси» – 3:1
- Хет-трик: «Хоффенхайм» – «Бавария» – 1:4
- Дубль: «Бавария» – «Вердер» – 4:0
- Дубль: «Пафос» – «Бавария» – 1:5
- Гол: «Айнтрахт» – «Бавария» – 0:2 (первый тайм)
