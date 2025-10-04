ВИДЕО. Снова забил. Кейн проводит 10-й матч в сезоне: сколько уже голов?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
04 октября 2025, 20:15 | Обновлено 04 октября 2025, 20:22
Его просто не остановить

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

4 октября в 19:30 стартовал матч шестого тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией».

Уже на 15-й секунде встречи на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте счет был открыт – автором гола стал вингер «Баварии» Луис Диас.

Вскоре преимущество мюнхенцев удвоил английский форвард Гарри Кейн, который в каждом матче этого сезона отмечается результативным действием.

Этот поединок стал для Кейна десятым в сезоне – на счету нападающего 18 голов и три ассиста, однако к концу игры с «Айнтрахтом» статистика может измениться.

Статистика Кейна в 10 матчах сезона:

  • Гол: «Штутгарт» – «Бавария» – 1:2
  • Хет-трик: «Бавария» – «РБ Лейпциг» – 6:0
  • Дубль: «Веен» – «Бавария» – 2:3
  • Два ассиста: «Аугсбург» – «Бавария» – 2:3
  • Дубль и ассист: «Бавария» – «Гамбург» – 5:0
  • Дубль: «Бавария» – «Челси» – 3:1
  • Хет-трик: «Хоффенхайм» – «Бавария» – 1:4
  • Дубль: «Бавария» – «Вердер» – 4:0
  • Дубль: «Пафос» – «Бавария» – 1:5
  • Гол: «Айнтрахт» – «Бавария» – 0:2 (первый тайм)

Бавария чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Луис Диас статистика
