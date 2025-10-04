Манчестер Сити готов совершить суперобмен футболистами с Реалом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 октября 2025, 18:46 | Обновлено 04 октября 2025, 19:24
Клубы могут заменить Родри и Эдуардо Камавинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Эдуардо Камавинга

«Манчестер Сити» готов совершить обмен футболистами с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, английский клуб мог бы отправить в Мадрид хавбека Родри в обмен на Эдуардо Камавингу. Испанский гранд заинтересован в футболисте «горожан», от которого в Манчестере хотят избавиться из-за физических трудностей, которые не позволяет его продать более чем за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Родри вышел на поле 6 раз, результативными действиями не отличился.

На счету Эдуардо Камавинги в текущем сезоне 4 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отличился 1 голом.

Ранее Алонсо рассказал, когда Лунин сыграет за «Реал».

Даниил Кирияка

