Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброву посоветовали вызвать в сборную резервиста Шахтера
Чемпионат мира
04 октября 2025, 23:35 | Обновлено 04 октября 2025, 23:55
435
2

Реброву посоветовали вызвать в сборную резервиста Шахтера

Андрей Воробей считает, что Егор Назарина – на карандаше главного тренера сборной Украины

УАФ. Сергей Ребров

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о перспективах полузащитника «горняков» Егора Назарины в составе национальной сборной Украины.

– Может, Реброву можно было вызвать в сборную Назарину?

– Я думаю, что он все равно на карандаше в любом случае. Там много людей работает в федерации, которые должны за всеми следить. И Назарина тоже не исключение. Он сыграл неплохой матч. Не скажу, что яркий, но неплохой. У Назарина все впереди. Ему нужно закрепить этот успех и, скажем так, не отпускать место в составе. Назарину нужно только совершенствовать свою игру. Тогда сборная будет не за горами.

По теме:
Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
ВОРОБЕЙ – о победе Шахтера над Абердином и матче с Легией
Егор НАЗАРИНА: «Побежал к тренеру, чтобы проявить уважение за шанс сыграть»
Андрей Воробей Егор Назарина Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
avk2307
Если бы Воробей сказал "эксклюзивно" спорт.юа что Назарина похож на Де Брюйне, то фото Де Брюйне бы поставили?
avk2307
А зачем фото Реброва тут? Это ж Воробей эксклюзивно для спорт.юа  давал вью
