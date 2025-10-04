Реброву посоветовали вызвать в сборную резервиста Шахтера

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о перспективах полузащитника «горняков» Егора Назарины в составе национальной сборной Украины.

– Может, Реброву можно было вызвать в сборную Назарину?

– Я думаю, что он все равно на карандаше в любом случае. Там много людей работает в федерации, которые должны за всеми следить. И Назарина тоже не исключение. Он сыграл неплохой матч. Не скажу, что яркий, но неплохой. У Назарина все впереди. Ему нужно закрепить этот успех и, скажем так, не отпускать место в составе. Назарину нужно только совершенствовать свою игру. Тогда сборная будет не за горами.