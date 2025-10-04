Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави назвал лучшего тренера последнего десятилетия
Франция
04 октября 2025, 17:07 |
382
0

Хави назвал лучшего тренера последнего десятилетия

Испанец поделился мнением о работе главного тренера ПСЖ

04 октября 2025, 17:07 |
382
0
Хави назвал лучшего тренера последнего десятилетия
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Хави

Бывший полузащитник и наставник футбольного клуба «Барселона» Хави поделился мнением о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Хави назвал испанского специалиста «требовательным тренером высочайшего уровня».

«Тренер высочайшего уровня, который проделал великолепную работу в Барселоне. Требовательный тренер, одержимый работой, выжимает максимум, мотивирует. Один из лучших за последние десять лет», – передает слова Хави Marca.

Экс-вингер сине-гранатовых также напомнил, что именно во главе с Энрике «Барселона» выиграла требл.

Под руководством Луиса сине-гранатовые в сезонах-2014/15 и 2015/16 выиграли национальное первенство и стали обладателями Кубка Испании. В 2016 году каталонцы взяли Суперкубок страны, а в 2015 году выиграли Лигу чемпионов.

Хави по-прежнему остается безработным тренером. На данный момент ряд клубов, в том числе с Ближнего Востока, интересуется испанским специалистом.

По теме:
Отец может гордиться. Три сына Клюйверта забили в три первых дня октября
ПСЖ обновил информацию о состоянии Дембеле, Кварацхелии и других игроков
ПСЖ не против заполучить звездного защитника Барселоны
Хави Луис Энрике Барселона ПСЖ
Оксана Баландина Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Футбол | 04 октября 2025, 16:35 0
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион

Дмитрий Богданов впервые оказался на скамье для запасных на игре Бундеслиги

Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Футбол | 04 октября 2025, 14:00 6
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности
Революция в футболе! Суперлига на базе Лиги чемпионов: все подробности

УЕФА и Европейская Суперлига вели тайные переговоры целых 8 месяцев

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04.10.2025, 07:05
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03.10.2025, 19:53
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 119
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 36
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем