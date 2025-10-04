Хави назвал лучшего тренера последнего десятилетия
Испанец поделился мнением о работе главного тренера ПСЖ
Бывший полузащитник и наставник футбольного клуба «Барселона» Хави поделился мнением о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.
Хави назвал испанского специалиста «требовательным тренером высочайшего уровня».
«Тренер высочайшего уровня, который проделал великолепную работу в Барселоне. Требовательный тренер, одержимый работой, выжимает максимум, мотивирует. Один из лучших за последние десять лет», – передает слова Хави Marca.
Экс-вингер сине-гранатовых также напомнил, что именно во главе с Энрике «Барселона» выиграла требл.
Под руководством Луиса сине-гранатовые в сезонах-2014/15 и 2015/16 выиграли национальное первенство и стали обладателями Кубка Испании. В 2016 году каталонцы взяли Суперкубок страны, а в 2015 году выиграли Лигу чемпионов.
Хави по-прежнему остается безработным тренером. На данный момент ряд клубов, в том числе с Ближнего Востока, интересуется испанским специалистом.
