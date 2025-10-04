Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждать Ваната? Жирона назвала состав на матч Ла Лиги против Валенсии
Испания
04 октября 2025, 16:11 | Обновлено 04 октября 2025, 16:23
128
0

Ждать Ваната? Жирона назвала состав на матч Ла Лиги против Валенсии

Поединок 8-го тура Ла Лиги начнется в 17:15

04 октября 2025, 16:11 | Обновлено 04 октября 2025, 16:23
128
0
Ждать Ваната? Жирона назвала состав на матч Ла Лиги против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 октября «Жирона» сыграет против «Валенсии» в восьмом туре испанской Ла Лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Владислав Ванат. Другой украинец, Виктор Цыганков, не попал в заявку на игру из-за травмы.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов также не сможет принять участие в матче, так как голкипер вместе со сборной Украины U-20 находится в Чили на молодежном ЧМ-2025.

Начало матча запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Составы команд на матч «Жирона» – «Валенсия»

По теме:
Жирона – Валенсия. Ванат – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Жирона - Валенсия Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03 октября 2025, 18:41 119
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды

Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии

Гасперини принял важное решение о будущем Довбика после провала в ЛЕ
Футбол | 04.10.2025, 16:05
Гасперини принял важное решение о будущем Довбика после провала в ЛЕ
Гасперини принял важное решение о будущем Довбика после провала в ЛЕ
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Футбол | 04.10.2025, 10:23
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 14
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем