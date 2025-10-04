Ждать Ваната? Жирона назвала состав на матч Ла Лиги против Валенсии

4 октября «Жирона» сыграет против «Валенсии» в восьмом туре испанской Ла Лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.

С первых минут в стартовом составе хозяев выйдет украинский нападающий Владислав Ванат. Другой украинец, Виктор Цыганков, не попал в заявку на игру из-за травмы.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов также не сможет принять участие в матче, так как голкипер вместе со сборной Украины U-20 находится в Чили на молодежном ЧМ-2025.

Начало матча запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Составы команд на матч «Жирона» – «Валенсия»