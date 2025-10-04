Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине

Трофей тысячника в Китае разыграют Линда Носкова и Аманда Анисимова

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Линда Носкова (на Уимблдоне-2025)

4 октября на хардовом турнире WTA 10000 в Пекине (Китай) были сыграны полуфинальные матчи.

По итогам поединков в финал пробились Линда Носкова (Чехия, WTA 27) и Аманда Анисимова (США, WTA 4).

Носкова в полуфинале дожала Джессику Пегулу, а Анисимова оказалась сильнее прошлогодней чемпионки Коко Гауфф.

Носкова впервые в карьере сыграет в финале соревнований категории WTA 1000. Всего же для Линды это будет пятый финал на уровне Тура, в котором она поборется за второй трофей.

Анисимова пробилась в девятый финал в карьере и пятый в сезоне. В 2025 году на ее счету один трофей – в феврале она стала чемпионкой на тысячнике в Дохе. Всего на счету Аманды три титула.

Носкова и Анисимова ранее играли между собой дважды. В 2023 году Линда переиграла Аманду в 1/32 финала Индиан-Уэллс, а 6 июля 2025 года Анисимова в трех сетах справилась с Носковой в четвертом раунде Уимблдона.

WTA 1000 Пекин. 1/2 финала

Джессика Пегула [5] – Линда Носкова [26] – 3:6, 6:1, 6:7 (6:8)
Аманда Анисимова [3] – Коко Гауфф [2] – 6:1, 6:2

Инфографика

Обидчица Костюк не реализовала 3 матчбола и проиграла полуфинал в Пекине
Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине
Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
WTA Пекин Линда Носкова Аманда Анисимова Джессика Пегула Коко Гауфф статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
