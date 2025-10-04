Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
Юлия не сумела справиться с Полиной Кудерметовой на старте квалификации тысячника
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.
В первом раунде квалификации украинка потерпела поражения от «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 76) в двух сетах за 2 часа и 7 минут.
WTA 1000 Ухань. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Полина Кудерметова [13] – 6:7 (4:7), 5:7
В первой партии Юлия упустила преимущество со счета 4:2.
Это была первая встреча соперниц.
Стародубцева потерпела седьмое поражение подряд. В последний раз она побеждала 31 июля, когда одолела Магдалену Френх в Монреале.
Кудерметова в финале квалификации поборется против Виктории Томовой.
