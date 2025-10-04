Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде квалификации украинка потерпела поражения от «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 76) в двух сетах за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Ухань. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Полина Кудерметова [13] – 6:7 (4:7), 5:7

В первой партии Юлия упустила преимущество со счета 4:2.

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева потерпела седьмое поражение подряд. В последний раз она побеждала 31 июля, когда одолела Магдалену Френх в Монреале.

Кудерметова в финале квалификации поборется против Виктории Томовой.