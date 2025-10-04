Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
WTA
04 октября 2025, 14:05 | Обновлено 04 октября 2025, 14:48
2

Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя

Юлия не сумела справиться с Полиной Кудерметовой на старте квалификации тысячника

Седьмое поражение подряд. Стародубцева уступила нейтралке в отборе Уханя
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде квалификации украинка потерпела поражения от «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 76) в двух сетах за 2 часа и 7 минут.

WTA 1000 Ухань. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Полина Кудерметова [13] – 6:7 (4:7), 5:7

В первой партии Юлия упустила преимущество со счета 4:2.

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева потерпела седьмое поражение подряд. В последний раз она побеждала 31 июля, когда одолела Магдалену Френх в Монреале.

Кудерметова в финале квалификации поборется против Виктории Томовой.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Таке, щось наші останнім часом не можуть обіграти кацапню на рівні WTA(((
Ответить
+2
Forcer Petya
Не розумію що з Юлею відбувається...може закохалася? 
Ответить
+2
