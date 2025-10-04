Коуч сборной Парагвая U-20: «Мы очень поздно вошли в игру с Украиной»

Главный тренер юниорской сборной Парагвая Антолин Алькарас подвел итоги матча 3 тура ЧМ-2025 против Украины (1:2)

«Мы очень поздно вошли в игру. Во втором тайме мы пытались играть активнее, но гол пропустили очень рано. Однако, по-моему, ребята хорошо отреагировали на эту затруднительную ситуацию, сравнив счет.

В конце концов мы пропустили еще один гол, но это то, над чем нам нужно работать и стараться не повторять в следующем матче», – сказал Алькарас.

