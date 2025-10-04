Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч сборной Парагвая U-20: «Мы очень поздно вошли в игру с Украиной»
Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2025, 13:09 |
90
0

Коуч сборной Парагвая U-20: «Мы очень поздно вошли в игру с Украиной»

Антолин Алькарас подвел итоги матча 3 тура ЧМ-2025 против Украины

04 октября 2025, 13:09 |
90
0
Коуч сборной Парагвая U-20: «Мы очень поздно вошли в игру с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антолин Алькарас

Главный тренер юниорской сборной Парагвая Антолин Алькарас подвел итоги матча 3 тура ЧМ-2025 против Украины (1:2)

«Мы очень поздно вошли в игру. Во втором тайме мы пытались играть активнее, но гол пропустили очень рано. Однако, по-моему, ребята хорошо отреагировали на эту затруднительную ситуацию, сравнив счет.

В конце концов мы пропустили еще один гол, но это то, над чем нам нужно работать и стараться не повторять в следующем матче», – сказал Алькарас.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.

По теме:
Игрок сборной Украины U-20: «Я невероятно счастлив. Спасибо тренеру»
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
сборная Украины по футболу U-20 отчеты чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Бокс | 04 октября 2025, 00:58 1
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт

Сергей Радченко попробует себя в медиафутболе

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 7
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04.10.2025, 12:51
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.10.2025, 12:14
Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 36
Футбол
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 7
Бокс
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем