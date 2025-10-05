Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»

Бывший тренер мадридского «Реала», ассистент Зинедина Зидана – Давид Беттони – поделился мнением об уровне, игре и проблемах киевского «Динамо». Французский специалист помогал «бело-синим» готовиться к матчу с израильским «Маккаби» в квалификации Лиги Европы.

– Вы помогали перед матчем с «Маккаби», когда проиграли на выезде. У меня такое впечатление, что мы сильно отстали, а европейский футбол пошел вперед – высокие скорости, интенсивность, атлетичность. Скажите ваше мнение, как человек со стороны.

– «Динамо» вообще не соответствует европейскому уровню, особенно такому имени, какое у них есть и с которым люди до сих пор о них помнят. Не хватает людей, которые могут изменить ход игры, не хватает интенсивности. И моя цель была дать это новое дыхание воздуха, чтобы вернуть «Динамо» на тот уровень, которого клуб заслуживает.

Тактически команда выглядит слабо. На высоком уровне эти детали быстро читаются и наказываются. Если мы говорим о контрпрессинге, тактической гибкости – их недостаточно для уровня Лиги чемпионов. И это очевидно, когда команда выходит играть в еврокубках. В чемпионате еще нормально, а в еврокубках мы увидели проблемы.

– Какие у вас впечатления от игроков «Динамо»?

– Я увидел большой потенциал, но в то же время и проблемы. Ключевая – нет идентичности команды. Моя цель была – добавить новую энергию команде, которой, видимо, из-за ситуации в стране немного не хватает. Для больших достижений нужна база, которой сегодня нет у команды, – сказал Беттони.