Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Помогли Коноплянка и Зозуля. Украинский вратарь перебрался в Испанию
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 13:01 |
Помогли Коноплянка и Зозуля. Украинский вратарь перебрался в Испанию

Голкипер лвьовского «Руха» Артем Саяпин договорился о сотрудничестве с «Леганесом»

ФК Леганес. Артем Саяпин

Голкипер львовского «Руха» Артем Саяпин определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В услугах перспективного 16-летнего футболиста был заинтересован испанский «Леганес», который и подписал контракт с украинцем.

Переход Саяпина в чемпионат Испании организовала компания TB Agency, которой управляют известные экс-игроки сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Голкипер родился 23 января 2009 года во Львове. Первые шаги в футболе сделал в ДЮФК «Галичина». В 2021 году попал в академию львовского «Руха», в составе которого провел восемь матчей за команду U-16.

Саяпина в этой поездке сопровождал Зозуля. Агенция опубликовала совместные фото украинцев.

В прошлом сезоне «Леганес» выступал в испанской Ла Лиге, но занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Сегунду. На данный момент клуб набрал семь баллов после семи туров и разместился на 16-й позиции во втором по силе дивизионе Испании.

Николай Титюк Источник: Instagram
