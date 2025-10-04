Помогли Коноплянка и Зозуля. Украинский вратарь перебрался в Испанию

Голкипер львовского «Руха» Артем Саяпин определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В услугах перспективного 16-летнего футболиста был заинтересован испанский «Леганес», который и подписал контракт с украинцем.

Переход Саяпина в чемпионат Испании организовала компания TB Agency, которой управляют известные экс-игроки сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

Голкипер родился 23 января 2009 года во Львове. Первые шаги в футболе сделал в ДЮФК «Галичина». В 2021 году попал в академию львовского «Руха», в составе которого провел восемь матчей за команду U-16.

Саяпина в этой поездке сопровождал Зозуля. Агенция опубликовала совместные фото украинцев.

В прошлом сезоне «Леганес» выступал в испанской Ла Лиге, но занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Сегунду. На данный момент клуб набрал семь баллов после семи туров и разместился на 16-й позиции во втором по силе дивизионе Испании.