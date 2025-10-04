Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрусв АРАУХО: «В Украине нет легких матчей»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 11:22 | Обновлено 04 октября 2025, 11:26
109
0

Андрусв АРАУХО: «В Украине нет легких матчей»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с ФК «Кудровка»

04 октября 2025, 11:22
109
0
Андрусв АРАУХО: «В Украине нет легких матчей»
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо

В воскресенье, 5 октября, в матче восьмого тура УПЛ «Кривбасс» встретится с «Кудровкой». О подготовке к поединку рассказал венесуэльский полузащитник криворожского клуба Андрусв Араухо.

– Андрусв, в твоем профиле в соцсетях указаны два слова – «последовательность» и «дисциплина». Почему эти качества стали твоими жизненными ориентирами? Что они для тебя означают не только в футболе, но и в повседневной жизни?

– Да, я считаю, что эти два слова очень точно меня характеризуют. Я всегда определяю себя как игрока, которого формируют дисциплина, настойчивость и ежедневные усилия – свыше любого таланта или дара, который дал нам Бог. Каждый день работаю над собой, стараюсь расти не только в футбольном плане, но и как личность – это самое важное. Таким образом могу вносить свой вклад в команду и клуб.

– Уже в это воскресенье «Кривбасс» сыграет матч 8 тура против «Кудровки», которая недавно вышла в УПЛ. Чего ожидаете от соперника?

– Команда очень сплоченная. Мы ежедневно упорно работаем и серьезно готовимся к этой игре. Наша главная цель – добыть в борьбе три очка дома. Это очень важно для всеобщего настроения, ведь после победы легче настраиваться на следующие матчи, спокойнее работается.

Что касается соперника, как я уже говорил, в Украине нет легких матчей. Все команды по-своему сильны. «Кудровка» – не исключение, поэтому мы должны быть максимально сосредоточены, играть уверенно на результат.

– На этой неделе команда провела необычную баскетбольную тренировку. Какие впечатления остались? Насколько это помогло разгрузить голову, сплотить команду или добавить новые физические вызовы?

– Было очень приятно выйти за пределы привычного и попробовать что-то новое. Иногда полезно сделать паузу от футбола, сменить обстановку. Думаю, все видели, сколько было радости и смеха – команда получила удовольствие. Баскетбол – очень сложный вид спорта. Не скажу, что это похоже на футбол, но точно скажу, что это был опыт. Мы провели время с пользой и физически, и эмоционально.

– Ты каждый день на связи со своей семьей. Как они тебя поддерживают перед матчами?

– Да, конечно. Они всегда в курсе всего происходящего. Если зайдете в комментарии под моими постами, увидите теплые слова от родных. Они внимательно следят и за мной, и за командой. Это очень ценно для меня. Поддержка семьи – это огромная сила. Я всегда ставлю ее на первое место. Даже если мы далеко друг от друга, чувствую их присутствие и заботу. Это придает уверенность и мотивацию на поле.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кудровка Андрусв Араухо
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
