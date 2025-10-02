Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Команды отличились одними из самых молодых стартовых составов среди команд не из топ-5 лиг в сезоне
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.
Среди команд 50 различных чемпионатов мира, которые не входят в топ-5, две украинские команды отличились одними из самых молодых стартовых составов в чемпионате своей страны в текущем сезоне.
Рух занимает 2-е место в данном рейтинге (средний возраст стартового состава составил 22,95 лет), Кривбасс – 8-е (23,48 лет).
Самый молодой стартовый состав на данный момент выставил Домжале в одном из матчей чемпионата Словении (22,57 лет).
Самые молодые стартовые составы команд (средний возраст) 50 различных чемпионатов мира, которые не входят в топ-5:
- 22,57 – Домжале (Словения)
- 22,95 – Рух (Украина)
- 23,30 – Браво (Словения)
- 23,33 – Алверка (Португалия)
- 23,39 – Вестерло (Бельгия)
- 23,39 – Слайго Роверс (Ирландия)
- 23.46 – ОФК (Сербия)
- 23.48 – Кривбасс (Украина)
- 23.49 – СЖК (Финляндия)
- 23.56 – Яракуянос (Венесуэла)
Правда, о матчах, в которых были установлены данные показатели, CIES Football Observatory не сообщает.
