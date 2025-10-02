Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов.

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала очередной интересный рейтинг.

Среди команд 50 различных чемпионатов мира, которые не входят в топ-5, две украинские команды отличились одними из самых молодых стартовых составов в чемпионате своей страны в текущем сезоне.

Рух занимает 2-е место в данном рейтинге (средний возраст стартового состава составил 22,95 лет), Кривбасс – 8-е (23,48 лет).

Самый молодой стартовый состав на данный момент выставил Домжале в одном из матчей чемпионата Словении (22,57 лет).

Самые молодые стартовые составы команд (средний возраст) 50 различных чемпионатов мира, которые не входят в топ-5:

22,57 – Домжале (Словения)

22,95 – Рух (Украина)

23,30 – Браво (Словения)

23,33 – Алверка (Португалия)

23,39 – Вестерло (Бельгия)

23,39 – Слайго Роверс (Ирландия)

23.46 – ОФК (Сербия)

23.48 – Кривбасс (Украина)

23.49 – СЖК (Финляндия)

23.56 – Яракуянос (Венесуэла)

Правда, о матчах, в которых были установлены данные показатели, CIES Football Observatory не сообщает.