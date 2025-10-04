Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Безумные эмоции. На таком турнире забить гол...»
Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2025, 10:21 |
467
1

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Безумные эмоции. На таком турнире забить гол...»

Футболист поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем

04 октября 2025, 10:21 |
467
1 Comments
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Безумные эмоции. На таком турнире забить гол...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард юниорской сборной Украины U-20 Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем в третьем туре группового этапа ЧМ-2025.

«Безумные эмоции. На таком турнире забить гол... Честно, переполняют эмоции. У меня перед этим было мало игрового времени, 5-10 минут, но я делал выводы. Знал, что буду иметь шанс, которым смогу воспользоваться, вот это и сделал: мне дали 30 минут, я вышел и забил. Очень доволен, что так вышло.

Все [игры групповой стадии] были зрелищны. Первая игра с корейцами тоже была зрелищная, мы победили. Эту игру нужно было выигрывать, чтобы выходить [в плейоф] с первого места. Мы тщательно готовились к этой игре, Парагвай – очень хорошая команда. Считаю, что хорошо сыграли, потому и победили», – сказал форвард

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.

По теме:
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
сборная Украины по футболу U-20 отчеты чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 Матвей Пономаренко
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона
Футбол | 04 октября 2025, 10:10 12
Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона
Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона

Отмечаем наиболее мощные перформансы наставников топ-лиг

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 42
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03.10.2025, 15:14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия нашла должность для коуча, ушедшего из-за Шарана
Футбол | 04.10.2025, 09:34
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия нашла должность для коуча, ушедшего из-за Шарана
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия нашла должность для коуча, ушедшего из-за Шарана
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03.10.2025, 19:42
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Дивує, що гравець такого рівня гріє лавку. Одразу ж помітно, що це один із найкращих гравців цієї Збірної, а може і найкращий за рівнем індивідуальної майстерності в останній третині. Але грає Піщур.
Ответить
-1
Популярные новости
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 34
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 123
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем