Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Безумные эмоции. На таком турнире забить гол...»

Форвард юниорской сборной Украины U-20 Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем в третьем туре группового этапа ЧМ-2025.

«Безумные эмоции. На таком турнире забить гол... Честно, переполняют эмоции. У меня перед этим было мало игрового времени, 5-10 минут, но я делал выводы. Знал, что буду иметь шанс, которым смогу воспользоваться, вот это и сделал: мне дали 30 минут, я вышел и забил. Очень доволен, что так вышло.

Все [игры групповой стадии] были зрелищны. Первая игра с корейцами тоже была зрелищная, мы победили. Эту игру нужно было выигрывать, чтобы выходить [в плейоф] с первого места. Мы тщательно готовились к этой игре, Парагвай – очень хорошая команда. Считаю, что хорошо сыграли, потому и победили», – сказал форвард

