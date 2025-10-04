Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины

Футболист «Динамо» вскоре вернется на поле.

По информации источника, Владислав Кабаев уже восстановился после травмы, из-за которой пропустил три матча. Футболист уже сегодня должен был быть вовлечен в тренировочный процесс.

В этом сезоне на счету Кабаева 11 матчей на клубном уровне – без результативных действий.

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о стартовых поединках «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.