Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 23:27 |
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины

Владислав Кабаев восстановился после травмы

ФК Динамо. Владислав Кабаев

Футболист «Динамо» вскоре вернется на поле.

По информации источника, Владислав Кабаев уже восстановился после травмы, из-за которой пропустил три матча. Футболист уже сегодня должен был быть вовлечен в тренировочный процесс.

В этом сезоне на счету Кабаева 11 матчей на клубном уровне – без результативных действий.

Ранее бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о стартовых поединках «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

Владислав Кабаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
avk2307
олійник фіаско повне  звичайно як журналіст.
А Кабаєв повернувся в основну групу.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Трєпєщи Європа! 
Ответить
-3
