  ВИДЕО. Украина U-20 пропустила, но Пономаренко вывел сине-желтых вперед
Молодежные турниры
04 октября 2025, 00:37 | Обновлено 04 октября 2025, 00:45
ВИДЕО. Украина U-20 пропустила, но Пономаренко вывел сине-желтых вперед

В чилийском Сантьяго проходит матч 3-го тура молодежного ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 снова вышла вперед в поединке молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура играют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская команда пропустила на 69-й минуте, но Матвей Пономаренко снова вывел Украину U-20 вперед в матче с Парагваем (2:1).

Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

ГОЛ! 2:1. Матвей Пономаренко, 80 мин

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
ВИДЕО. Деркач открыл счет для Украины U-20 в матче с Парагваем
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 Матвей Пономаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
