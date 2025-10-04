ВИДЕО. Украина U-20 пропустила, но Пономаренко вывел сине-желтых вперед
В чилийском Сантьяго проходит матч 3-го тура молодежного ЧМ
Сборная Украины U-20 снова вышла вперед в поединке молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура играют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинская команда пропустила на 69-й минуте, но Матвей Пономаренко снова вывел Украину U-20 вперед в матче с Парагваем (2:1).
Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.
ГОЛ! 2:1. Матвей Пономаренко, 80 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас