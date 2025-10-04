ВИДЕО. Украина U-20 пропустила, но Пономаренко вывел сине-желтых вперед

Сборная Украины U-20 снова вышла вперед в поединке молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура играют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская команда пропустила на 69-й минуте, но Матвей Пономаренко снова вывел Украину U-20 вперед в матче с Парагваем (2:1).

Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

ГОЛ! 2:1. Матвей Пономаренко, 80 мин