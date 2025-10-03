Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру ЧМ с Парагваем
Молодежные турниры
03 октября 2025, 22:25 | Обновлено 03 октября 2025, 22:32
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру ЧМ с Парагваем

Сине-желтая команда Дмитрия Михайленко близка к выходу в плей-офф

Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на матч молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили.

Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко. Сине-желтые близки к выходу в плей-офф.

По теме:
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20
Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»
видео Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
