ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру ЧМ с Парагваем

Молодежные турниры03 октября 2025, 22:25 | Обновлено 03 октября 2025, 22:32
Сине-желтая команда Дмитрия Михайленко близка к выходу в плей-офф
Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на матч молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили.
Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко. Сине-желтые близки к выходу в плей-офф.
