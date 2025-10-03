Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 19:53 | Обновлено 03 октября 2025, 20:37
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк, поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в период с 3 по 5 октября.

Собрали для вас самые интересные матчи предстоящего уик-энда

Чемпионат Англии, 7-й тур

04.10.2025. «Челси» – «Ливерпуль»

«У «Челси» сейчас полно травмированных. Думаю, это было неизбежно. Не сомневаюсь, что Клубный чемпионат мира был отличным турниром, но я его не смотрел. «Челси» был невероятно рад победе. Но в какой-то момент нам приходится заботиться о тех немногих людях, без которых этой игры не существует: об игроках. Нет другого решения, кроме как прекратить организацию турниров во время летних каникул». Это Юрген Клопп, бывший главный тренер «Ливерпуля», о предстоящем поединке его бывших подопечных против «Челси».

Номинально самый громкий поединок тура, если брать по вывеске: чемпион против четвертой команды минувшего сезона. Но на данный момент изящества от этого матча ждать не стоит. У «пенсионеров» – переполненный лазарет во главе с Палмером, и невзрачный старт сезона, не позволяющий делать хотя бы минимальных выводов (у команды Марески по две победы и ничьи, и поражений также два).

В свою очередь, после феноменального во всех отношениях летнего трансферного периода «Ливерпуль» бодро стартовал (если не считать поражение по пенальти от «Кристал Пэлас» в Суперкубке), но в предыдущем туре команда Слота снова проиграла «Пэлас» уже и в чемпионате. А затем среди недели несолоно хлебавши вернулась из Стамбула с игры Лиги чемпионов против «Галатасарая». И понеслось. Дескать, магия Слота закончилась, полмиллиарда в трубу. Ну, и прочее.

В общем, хозяева в поисках всего, и игры в том числе, гости – в поисках утраченной уверенности. Скорее всего, игра будет иметь закрытый характер, ведь гипотетическая ничья наверняка устроит обоих оппонентов.

Чемпионат Германии, 6-й тур

04.10. 2025. «Боруссия» Д – «Лейпциг»

«Матч за шесть очков», уж простите за банальность. «Шмели» сейчас вторые в таблице, «быки» – третьи, разница между ними – лишь одно очко. «Дортмунд» выиграл четыре последние поединка, причем не пропустив ни разу. От идущей первой «Баварии» команда Нико Ковача отстает лишь на два пункта. Так что «желто-черные» – в чемпионской гонке. Это однозначно. Смена тренера им пошла явно на пользу. Ковач в минувшем сезоне сумел затащить команду в Лигу чемпионов. Где, кстати, сейчас «Боруссия» весьма неплоха.

Матч против «Лейпцига» может быть каким-угодно, если рассуждать об итоговом счете, но то, что он обязательно станет эмоциональным, вот это обсуждать не нужно. Не исключено, что в матче будут не только желтые, но и красные карточки.

Примечательно, что «Лейпциг» потерпел разгромное поражение на старте сезона от «Баварии», но затем пришел в себя и выиграл четыре подряд поединка. И да, как ни странно, но «Дортмунд» в последнее время считается удобным соперником для «энергетиков»: семь из девяти последних встреч завершились в пользу команды из Восточной Германии. Но сейчас что-то подсказывает мне, что «Боруссия» как минимум не проиграет.

04.10. 2025. «Айнтрахт» – «Бавария»

Гарри Кейн сумасшедшую форму сейчас набрал. Да и вообще мюнхенский суперклуб сейчас не просто на бумаге суперклуб. За пять туров «рекордмайстер» забил аж 22 мяча. Это скорее хоккей, а не футбол. Да и пропустила «Бавария» пока лишь три мяча. Но…

Но если эту «Баварию» кто-то и может остановить в чемпионате Германии, то это, как раз, «Айнтрахт». Уж очень неплохую форму набрала сейчас команда из Франкфурта. Да, мюнхенцы наклепали уже 22 гола, но и «Франкфурт» не лыком шит: 17 мячей. По этому показателю идут сразу за лидером.

И вот еще что интересно. В историческом реестре «Бавария», конечно же, сильнее «Айнтрахта», но ведь совсем недавно, в декабре 2023-го, «Айнтрахт» разбил «Звезду Юга» 5:1, а в минувшем сезоне дома расписал развеселую ничью 3:3. В общем, вырисовывается «обе забьет».

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании, 8-й тур

04.10. 2025. «Реал» – «Вильярреал»

До матча «сливочных» против «матрасников» можно было бы отделаться дежурной фразой: мол, «королевский клуб» снова стал «королевским», и ставка на молодого Хаби Алонсо себя оправдала. Но пока что не все так гладко в мадридском королевском дворе.

Алонсо попытался почитать сонеты Шекспира перед землекопами Симеоне, и те не поняли шутки. Да и вообще ничего не поняли, ибо у них был план: тренер сказал – соперника в морг, значит, нужно выполнять. 5:2 в пользу другого «Мадрида».

Так «сливочных» в последнее время в Ла Лиге била лишь «Барса». А тут еще раздули конфликт, что, мол, Вальверде ввиду травмы Арнольда отказывается играть правого защитника. В общем, пока что «Реал» Алонсо на стадии становления.

В то время как «Вильярреал» – уже устоявшаяся команда. Но статистически «Мадрид» в родных стенах против «желтой субмарины» - гегемон. Плюс фактор Мбаппе не забываем: разыгрался не на шутку. По всей видимости, будет много голевых моментов в этой игре. У обеих ворот. Но фаворит все равно очевидный: столичная команда.

05.10.2025. «Севилья» – «Барселона»

Как правило, нужно подчеркнуть, что как правило, это далеко не всегда, последние матчи «красно-белых» и «сине-гранатовых» проходят по одному сценарию и заканчиваются прогнозировано. То есть, победой «Барсы». Собственно, и в этот раз есть все предпосылки к упомянутому выше сценарию.

«Барселона» – текущий лидер чемпионата, «Севилья» на данный момент – середняк. И отнюдь не «лишь» середняк, а аж «середняк», если сравнивать с минувшим провальным сезоном «Гордости Андалусии».

В летнее трансферное окно команда Алмейды усиливалась лишь свободными агентами. Тем не менее, эта команда пытается держать удар. Сейчас она не безнадежна. «Барселона» будет считаться фаворитом, и это оправдано целиком, но среди недели команда Флика провела тяжелый во всех смыслах матч Лиги чемпионов против «ПСЖ». А еще у «Барсы» травмированы Рафинья и Гави. А еще действующий чемпион не очень уверенно чувствует себя на выезде. И очень часто пропускает первым. Очень даже может быть, что и в этой игре пропустит. В любом случае, «Барсе» на «Писхуане» будет нелегко.

Чемпионат Италии, 6-й тур

05.10. 2025. «Ювентус» – «Милан»

Настоящая итальянская классика. Была таковой, и останется, хотя до уровня классики обе команды сейчас не дотягивают. Но это лирика, конечно же. В каком бы состоянии не пребывали сейчас эти команды, они друг для друга – как красная тряпка для быка.

Тем более, что есть еще один очень существенный нюанс. «Милан» сейчас возглавляет бывший тренер «Ювентуса» Макс Аллегри. Да, тут при желании можно копнуть глубже, и тогда будет видно, что Аллегри стал известен на Апеннинах именно после того, как завоевал скудетто с «Миланом». Но то было настолько давно, что не каждый тифози «россо-нери» это вспомнит. Зато практически каждый тиффози «бьянко-нери» знает, как нехорошо «Старая синьора» в позапрошлом сезоне поступила с Максом (напомню: уволила со скандалом). И вот теперь «бешеный Макс» наверняка захочет отомстить.

Справедливости ради нужно признать, что отомстить ему будет весьма сложно, ибо весьма сложно переиграть на выезде нынешний «Юве». Туринцы в этом сезоне еще не проигрывали. Однако набранные очки им даются с трудом.

В пользу «Юве» – фактор родной арены и, в общем-то, все, если по большому счету. В пользу «Милана» – чуть больше. Уже упомянутый фактор Аллегри плюс неучастие «россо-нери» в еврокубках.

Однако, скорее всего, мячей в этой игре будет забито немного. Это хоть и классика, но итальянская. А там ценится, в первую очередь, игра на ноль у своих ворот.

Чемпионат Франции, 7-й тур

05.10.2025. «Лилль» – «ПСЖ»

Порой и палка стреляет. Нынешняя пора подходит для подобного, если говорить об этом матче? Вполне возможно. «ПСЖ» все еще пожинает плоды минувшего сезона. Мы лучшие в мире, стало быть, все остальные хуже нас. «Марсель» в минувшем туре доказал, что это не совсем так. Плюс среди недели изнурительный, хоть и победный матч в Лиге чемпионов против «Барселоны». Еще один нюанс – травмопад в команде Луиса Энрике. О причинах травмопада можно почитать выше. Там, где Клопп высказался.

В общем, на длинной дистанции нынешние «доги» – не ровня нынешним гегемонам. Но, тем не менее, шанс у команды Женезио есть. И неплохой. Хозяева могут воспользоваться моментом. Хотя бы потому, что на данный момент «Лилль» – более мощная команда в атаке, нежели «ПСЖ» (13 против 12 по забитым мячам). Так что очень напрашивается «обе забьют».

Хотя оборона явно сильнее у парижан: четыре пропущенных мяча против девяти. Респект в том числе и Илье Забарному. Ожидаю его в стартовом составе.

Чемпионат Португалии, 8-й тур

05.10.2025. «Порту» – «Бенфика»

В качестве приятного бонуса. Сам по себе матч – бомба: уже давно главное дерби Португалии. А тут еще два наших парня выступают за «Бенфику». Да и, не в обиду нашим парням, тут еще один небезызвестный товарищ недавно вернулся к лиссабонским «орлам» и поставил там всех на уши. Да и не только в столице, а и по всей стране.

«Особенный» Жозе Моуринью свою длинную, знаменитую и уже противоречивую тренерскую карьеру начинал именно в «Бенфике». 25 лет назад. Но пробыл там полгода, и ушел со скандалом. Сам тот скандал и спровоцировав. А спустя совсем мало времени, Жозе возглавил «Порту», и с этой командой выиграл все, что только можно. Включительно с Кубком чемпионов и Кубком УЕФА.

И вот в статусе тренера своей первой «самостоятельной» команды, в которой он еще не успел оставить заметного следа, сеу Жозе приедет в гости к команде, где прошли его лучшие молодые годы. Это чем-то напоминает недавний визит его «Бенфики» к когда-то его «Челси». В общем, ностальжи. Аж всплакнуть захотелось.

Но по игре «Порту» сейчас сильнее. Не в обиду ни нашим парням, ни «Особенному» парню…

