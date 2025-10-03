У Вирца самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков

Флориан Вирц показывает самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков в истории футбола.

После перехода в Ливерпуль за 125 млн евро немецкий футболист никак не может совершить хотя бы одно результативное действие.

Известный статистический портал Transfermarkt сравнил Вирца в 8 первых матчах за новый клуб с другими атакующими игроками, которые переходили в другие команды за 100+ млн евро, за аналогичный период.

Среди 14 футболистов, присутствующих в данном сравнении, только Флориан Вирц не совершил ни одного результативного действия в 8 стартовых поединках за свой новый клуб.

Количество результативных действий атакующими футболистами в своем новом клубе в 8 первых матчах, после перехода за 100+ млн евро

16 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, после перехода из Монако)

15 – Неймар (ПСЖ, после перехода из Барселоны)

9 – Джуд Беллингем (Реал, после перехода из Боруссии Дортмунд)

8 – Гарет Бэйл (Реал, после перехода с Тоттенгема)

8 – Криштиану Роналду (Ювентус, после перехода из Реала)

6 – Кай Хаверц (Челси, после перехода из Байера)

5 – Антуан Гризманн (Барселона, после перехода из Атлетико)

4 – Ромелу Лукаку (Челси, после перехода из Интера)

4 – Джек Грилиш (Манчестер Сити, после перехода из Астон Виллы)

4 – Эден Азар (Реал, после перехода из Челси)

3 – Жоао Феликс (Атлетико, после перехода из Бенфики)

3 – Филиппе Коутиньо (Барселона, после перехода из Ливерпуля)

2 – Усман Дембеле (Барселона, после перехода из Боруссии Дортмунд)

0 – Флориан Вирц (Ливерпуль, после перехода из Байера)