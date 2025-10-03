Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 19:26 | Обновлено 03 октября 2025, 19:50
У Вирца самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков

За первые 8 матчей в составе Ливерпуля немец не совершил ни одного результативного действия

У Вирца самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков
Флоріан Вірц показує найгірші результати серед 100-мільйонних атакувальних новачків в історії футболу. Після переходу до Ліверпуля за 125 млн євро німецький футболіст ніяк не може здійснити бодай результативну дію. Відомий статистичний портал Transfer

Флориан Вирц показывает самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков в истории футбола.

После перехода в Ливерпуль за 125 млн евро немецкий футболист никак не может совершить хотя бы одно результативное действие.

Известный статистический портал Transfermarkt сравнил Вирца в 8 первых матчах за новый клуб с другими атакующими игроками, которые переходили в другие команды за 100+ млн евро, за аналогичный период.

Среди 14 футболистов, присутствующих в данном сравнении, только Флориан Вирц не совершил ни одного результативного действия в 8 стартовых поединках за свой новый клуб.

Количество результативных действий атакующими футболистами в своем новом клубе в 8 первых матчах, после перехода за 100+ млн евро

16 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, после перехода из Монако)
15 – Неймар (ПСЖ, после перехода из Барселоны)
9 – Джуд Беллингем (Реал, после перехода из Боруссии Дортмунд)
8 – Гарет Бэйл (Реал, после перехода с Тоттенгема)
8 – Криштиану Роналду (Ювентус, после перехода из Реала)
6 – Кай Хаверц (Челси, после перехода из Байера)
5 – Антуан Гризманн (Барселона, после перехода из Атлетико)
4 – Ромелу Лукаку (Челси, после перехода из Интера)
4 – Джек Грилиш (Манчестер Сити, после перехода из Астон Виллы)
4 – Эден Азар (Реал, после перехода из Челси)
3 – Жоао Феликс (Атлетико, после перехода из Бенфики)
3 – Филиппе Коутиньо (Барселона, после перехода из Ливерпуля)
2 – Усман Дембеле (Барселона, после перехода из Боруссии Дортмунд)
0 – Флориан Вирц (Ливерпуль, после перехода из Байера)

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Байер Флориан Вирц статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
