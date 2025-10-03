У Вирца самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков
За первые 8 матчей в составе Ливерпуля немец не совершил ни одного результативного действия
Флориан Вирц показывает самые плохие результаты среди 100-миллионных атакующих новичков в истории футбола.
После перехода в Ливерпуль за 125 млн евро немецкий футболист никак не может совершить хотя бы одно результативное действие.
Известный статистический портал Transfermarkt сравнил Вирца в 8 первых матчах за новый клуб с другими атакующими игроками, которые переходили в другие команды за 100+ млн евро, за аналогичный период.
Среди 14 футболистов, присутствующих в данном сравнении, только Флориан Вирц не совершил ни одного результативного действия в 8 стартовых поединках за свой новый клуб.
Количество результативных действий атакующими футболистами в своем новом клубе в 8 первых матчах, после перехода за 100+ млн евро
16 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, после перехода из Монако)
15 – Неймар (ПСЖ, после перехода из Барселоны)
9 – Джуд Беллингем (Реал, после перехода из Боруссии Дортмунд)
8 – Гарет Бэйл (Реал, после перехода с Тоттенгема)
8 – Криштиану Роналду (Ювентус, после перехода из Реала)
6 – Кай Хаверц (Челси, после перехода из Байера)
5 – Антуан Гризманн (Барселона, после перехода из Атлетико)
4 – Ромелу Лукаку (Челси, после перехода из Интера)
4 – Джек Грилиш (Манчестер Сити, после перехода из Астон Виллы)
4 – Эден Азар (Реал, после перехода из Челси)
3 – Жоао Феликс (Атлетико, после перехода из Бенфики)
3 – Филиппе Коутиньо (Барселона, после перехода из Ливерпуля)
2 – Усман Дембеле (Барселона, после перехода из Боруссии Дортмунд)
0 – Флориан Вирц (Ливерпуль, после перехода из Байера)
Florian Wirtz's record in his first 8 games compared to all other attacking €100m+ players 👀 Does he just need more time or should the German have done more? 🤔 pic.twitter.com/TOxNG4swI6— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
BBC считает, что место донецкой команды – в Лиге чемпионов
Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций