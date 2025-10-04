Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии испанского полузащитника Родри:

«Родри хорошо сыграет на чемпионате мира 2026 года со сборной Испании, в следующем сезоне он будет лучшим Родри. В этом сезоне все будет зависеть от того, как он справится с реабилитацией после травмы, шаг за шагом. Это нормально. В течение года он лежал на массажном столе. Тело меняется, ритм меняется...».

В сезоне 2025/26 Родри провел 6 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» могут осуществить безумный обмен с участием Родри.