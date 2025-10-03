Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»
Сборная УКРАИНЫ
03 октября 2025, 15:09 |
241
2

Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»

Крапивцов заявил, что «сине-желтые» ставят своей целью повторить успех подопечных Петракова

03 октября 2025, 15:09 |
241
2 Comments
Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер юниорской сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов заявил, что «сине-желтые» ставят своей целью повторить успех подопечных Александра Петракова на ЧМ-2019, завоевав золото соревнований.

– Фактически повторили финал ЧМ-2019, когда сборная Украины выиграла у Южной Кореи. Какова цель команды на этом турнире?

– Помню, что сборная выиграла тогда, но я, видимо, еще не следил так сильно и не разбирался в этом. Мы ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Я не вижу других вариантов просто. Зачем ставить цель выйти из группы | И что дальше? Расслабьтесь и играть уже, как играем. Да нет, хочется выиграть чемпионат – все к этому стремятся. Хотим повторить то, что сделали тогда ребята и вписать этот год в историю. Вот такая цель.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

В 2019 году юниорская сборная Украины (U-20) торжествовала на чемпионате мира. Подопечные Александра Петракова в финале обыграли представителей Южной Кореи (3:1).

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Коуч сборной Украины U-20 проигнорировал звезду УПЛ перед ЧМ-2025
Дмитрий Михайленко пресс-конференция сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина Владислав Крапивцов Александр Петраков
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03 октября 2025, 06:23 12
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Футбол | 03 октября 2025, 11:39 73
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

Валерий Василенко – о мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Футбол | 02.10.2025, 21:44
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Футбол | 03.10.2025, 15:22
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Колос и Рух не могут начать матч УПЛ. Известная причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
stalker digga
Вредно не хотеть.
Ответить
0
Slunkoo
chotiti nevredno
Ответить
0
Популярные новости
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем