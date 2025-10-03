Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»

Голкипер юниорской сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов заявил, что «сине-желтые» ставят своей целью повторить успех подопечных Александра Петракова на ЧМ-2019, завоевав золото соревнований.

– Фактически повторили финал ЧМ-2019, когда сборная Украины выиграла у Южной Кореи. Какова цель команды на этом турнире?

– Помню, что сборная выиграла тогда, но я, видимо, еще не следил так сильно и не разбирался в этом. Мы ставим перед собой задачу выиграть чемпионат. Я не вижу других вариантов просто. Зачем ставить цель выйти из группы | И что дальше? Расслабьтесь и играть уже, как играем. Да нет, хочется выиграть чемпионат – все к этому стремятся. Хотим повторить то, что сделали тогда ребята и вписать этот год в историю. Вот такая цель.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

В 2019 году юниорская сборная Украины (U-20) торжествовала на чемпионате мира. Подопечные Александра Петракова в финале обыграли представителей Южной Кореи (3:1).