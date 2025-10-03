Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках
Лига конференций
03 октября 2025, 14:09 | Обновлено 03 октября 2025, 14:10
40
0

Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках

«Шахтер» 10-й раз одержал победу со счетом 3:2

03 октября 2025, 14:09 | Обновлено 03 октября 2025, 14:10
40
0
Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Волевая победа «Шахтера» в матче с «Абердином» (3:2) стала 30-й для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 15 раз наши команды праздновали викторию, уступая хозяевам по ходу встречи, в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 12 гостевых волевых побед записал в свой актив «Шахтер» (ЛЧ – 7, ЛЕ – 2, ЛК – 2, КК – 1), 6 – «Динамо», по 4 – «Днепр» и «Металлист», 3 – донецкий «Металлург» и 1 – «Черноморец».

К слову, горняки в юбилейный 10 раз выиграли на международной арене со счетом 3:2, в том числе 9-й – на выезде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

12 гостевых волевых побед Шахтера в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

03.11.1976

КУ

1/16

Владимир САЛЬКОВ

Гонвед

3:2

2.

18.09.1997

КК

1/16

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Боавишта

3:2

3.

23.08.2006

ЛЧ

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

Легия

3:2

4.

16.02.2011

ЛЧ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Рома

3:2

5.

20.11.2012

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Норшелланн

5:2

6.

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Гент

5:3

7.

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

Паулу ФОНСЕКА

Фейеноорд

2:1

8.

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Аталанта

2:1

9.

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Генк

2:1

10.

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Антверпен

3:2

11.

28.08.2025

ЛК

КР4

Арда ТУРАН

Серветт

2:1

12.

02.10.2025

ЛК

ОТ

Арда ТУРАН

Абердин

3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Дулуб объяснил фейл с заменой Михавка: «Интересное решение Шовковского»
Феррейра вошел в топ-10 самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Украинский тренер: «Нынешний Шахтер превосходит команду Пушича»
цифры и факты Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 135
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Футбол | 03 октября 2025, 11:39 28
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

Валерий Василенко – о мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
Футбол | 03.10.2025, 13:31
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Футбол | 03.10.2025, 07:39
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 14
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
01.10.2025, 11:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем