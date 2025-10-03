Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках

Волевая победа «Шахтера» в матче с «Абердином» (3:2) стала 30-й для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 15 раз наши команды праздновали викторию, уступая хозяевам по ходу встречи, в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 12 гостевых волевых побед записал в свой актив «Шахтер» (ЛЧ – 7, ЛЕ – 2, ЛК – 2, КК – 1), 6 – «Динамо», по 4 – «Днепр» и «Металлист», 3 – донецкий «Металлург» и 1 – «Черноморец».

К слову, горняки в юбилейный 10 раз выиграли на международной арене со счетом 3:2, в том числе 9-й – на выезде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

12 гостевых волевых побед Шахтера в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 1. 03.11.1976 КУ 1/16 Владимир САЛЬКОВ Гонвед 3:2 2. 18.09.1997 КК 1/16 Валерий ЯРЕМЧЕНКО Боавишта 3:2 3. 23.08.2006 ЛЧ КР3 Мирча ЛУЧЕСКУ Легия 3:2 4. 16.02.2011 ЛЧ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Рома 3:2 5. 20.11.2012 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Норшелланн 5:2 6. 03.11.2016 ЛЕ ГТ Паулу ФОНСЕКА Гент 5:3 7. 17.10.2017 ЛЧ ГТ Паулу ФОНСЕКА Фейеноорд 2:1 8. 01.10.2019 ЛЧ ГТ Луиш КАШТРУ Аталанта 2:1 9. 03.08.2021 ЛЧ КР3 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Генк 2:1 10. 04.10.2023 ЛЧ ГТ Патрик ВАН ЛЕУВЕН Антверпен 3:2 11. 28.08.2025 ЛК КР4 Арда ТУРАН Серветт 2:1 12. 02.10.2025 ЛК ОТ Арда ТУРАН Абердин 3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.