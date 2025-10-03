Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках
«Шахтер» 10-й раз одержал победу со счетом 3:2
Волевая победа «Шахтера» в матче с «Абердином» (3:2) стала 30-й для украинских клубов на чужих полях в еврокубковых турнирах. 15 раз наши команды праздновали викторию, уступая хозяевам по ходу встречи, в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 12 гостевых волевых побед записал в свой актив «Шахтер» (ЛЧ – 7, ЛЕ – 2, ЛК – 2, КК – 1), 6 – «Динамо», по 4 – «Днепр» и «Металлист», 3 – донецкий «Металлург» и 1 – «Черноморец».
К слову, горняки в юбилейный 10 раз выиграли на международной арене со счетом 3:2, в том числе 9-й – на выезде.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
12 гостевых волевых побед Шахтера в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
03.11.1976
|
КУ
|
1/16
|
Владимир САЛЬКОВ
|
Гонвед
|
3:2
|
2.
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Боавишта
|
3:2
|
3.
|
23.08.2006
|
ЛЧ
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Легия
|
3:2
|
4.
|
16.02.2011
|
ЛЧ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Рома
|
3:2
|
5.
|
20.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Норшелланн
|
5:2
|
6.
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Гент
|
5:3
|
7.
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Фейеноорд
|
2:1
|
8.
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Аталанта
|
2:1
|
9.
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Генк
|
2:1
|
10.
|
04.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Антверпен
|
3:2
|
11.
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
Арда ТУРАН
|
Серветт
|
2:1
|
12.
|
02.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Арда ТУРАН
|
Абердин
|
3:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
