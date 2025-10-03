ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ продлил контракт с основным игроком

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о продлении контракта с уругвайским полузащитником Родриго Бентанкуром.

Отмечается, что новое соглашение 28-летнего футболиста со «шпорами» является долгосрочным, но конкретные сроки действия договора не сообщаются.

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад продолжать свою историю с этим фантастическим клубом. Моя семья счастлива, у меня есть замечательные друзья и товарищи по команде, которые каждый день упорно работают. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь очень хорошо. Победа в Лиге Европы была фантастическим моментом, и мы хотим развивать этот успех, чтобы выиграть еще больше трофеев. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу наслаждаться еще многими годами в этом клубе», – прокомментировал продление контракта сам Бентанкур.

С момента перехода из «Ювентуса» в январе 2022 года Родриго Бентанкур сыграл в составе «Тоттенхэма» 122 матча, забив 9 голов.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Федерико Вальверде.